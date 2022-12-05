Кадыров в стихах предрек Зеленскому смерть в неволе

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XXVIII съезд партии
Рамзан Кадыров посвятил стихотворение Владимиру Зеленскому Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посвятил президенту Украины Владимиру Зеленскому стихотворение, где предрек украинскому главе смерть в неволе. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Вижу, сгинешь ты в неволе, жизнь позорную влача… Перепутал клоун роли, над собою хохоча», — написал глава Чечни. Стих опубликован в telegram-канале Кадырова.

Ранее Рамзан Кадыров придумал новую должность для Зеленского. Он уточнил, что после завершения спецоперации на Украине, украинский президент станет дворником в Грозном.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посвятил президенту Украины Владимиру Зеленскому стихотворение, где предрек украинскому главе смерть в неволе. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Вижу, сгинешь ты в неволе, жизнь позорную влача… Перепутал клоун роли, над собою хохоча», — написал глава Чечни. Стих опубликован в telegram-канале Кадырова. Ранее Рамзан Кадыров придумал новую должность для Зеленского. Он уточнил, что после завершения спецоперации на Украине, украинский президент станет дворником в Грозном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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