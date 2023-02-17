Свердловские специалисты разработали беспилотники для разведки

Линейка беспилотников доведена до предсерийного состояния (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские специалисты создали новый беспилотный летательный аппарат для разведки ДВС-3. Он был представлен на выставке ДОСААФ в Уральском государственном экономическом университете в Екатеринбурге.

«Данный комплекс называется ДВС-3, размах крыла у него три метра. Он может использоваться для мониторинга обстановки и обучения операторов беспилотников», — заявил «Интерфаксу» директор фирмы-разработчика «Нью Линк» Егор Ситраков. Аппарат состоит из наземной станции управления и софта виртуального полета.

Ситраков также уточнил, что его фирма подготовила линейку беспилотников, которые работают на электрической и турбореактивной тяге. Все машины доведены до предсерийного состояния. При этом глава «Нью Линк» отметил, что компания не может самостоятельно запускать в массовое производство такие беспилотники, так как у нее нет конвейерного выпуска, поэтому организация ищет тех, кто сможет реализовать ее планы.

Ранее группа разработчиков из Екатеринбурга сделала беспилотники, которые могут переносить боеприпасы. К конструкции дронов можно крепить боеприпасы, и они доставят взрывчатку в то место, которое нужно.