Свердловский губернатор придумал, как решить главную проблему региона

Губернатор Куйвашев утвердил программу по созданию медклассов в школах Свердловской области

21 февраля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев утвердил программу по созданию медклассов в свердловских школах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по созданию медицинских классов в учебных заведениях региона. В дальнейшем это позволит решить кадровый вопрос в свердловских медучреждениях. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «В целях повышения обеспеченности системы здравоохранения Свердловской области медицинскими кадрами в 2023—2024 годы планируется ряд мероприятий. В этот период предполагается реализация проекта на уровне образовательных организаций в муниципалитетах области. В регионе появится целая сеть школ, где в спецклассах дети будут углубленно изучать химию и биологию», — сказано в сообщении ДИПа. Для достижения поставленных задач потребуется организовать повышение квалификации педагогов, расширение сети специализированных естественно-научных кабинетов. «Мы системно подходим к решению кадровой проблемы в здравоохранении. Действуют программы целевого набора в медицинские образовательные учреждения, программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Тем не менее, кадровый дефицит в здравоохранении сохраняется. Процесс подготовки врача — дело не быстрое, но проблему надо решать», — передает слова Евгения Куйвашева ДИП. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксировали острый дефицит медицинских кадров. Региону не хватает около 800 специалистов. Облати не хватает анестезиологов-реаниматологов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по созданию медицинских классов в учебных заведениях региона. В дальнейшем это позволит решить кадровый вопрос в свердловских медучреждениях. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «В целях повышения обеспеченности системы здравоохранения Свердловской области медицинскими кадрами в 2023—2024 годы планируется ряд мероприятий. В этот период предполагается реализация проекта на уровне образовательных организаций в муниципалитетах области. В регионе появится целая сеть школ, где в спецклассах дети будут углубленно изучать химию и биологию», — сказано в сообщении ДИПа. Для достижения поставленных задач потребуется организовать повышение квалификации педагогов, расширение сети специализированных естественно-научных кабинетов. «Мы системно подходим к решению кадровой проблемы в здравоохранении. Действуют программы целевого набора в медицинские образовательные учреждения, программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Тем не менее, кадровый дефицит в здравоохранении сохраняется. Процесс подготовки врача — дело не быстрое, но проблему надо решать», — передает слова Евгения Куйвашева ДИП. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксировали острый дефицит медицинских кадров. Региону не хватает около 800 специалистов. Облати не хватает анестезиологов-реаниматологов.