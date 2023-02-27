Франция попросила Россию вернуться в ДСНВ

Россия временно вышла из ДСНВ после официального послания Владимира ПутинаФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
Франция призвала Россию вернуться в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как считает необходимым сохранять существующие инструменты сдерживания. Об этом в понедельник заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
«Мы считаем важным сохранять имеющиеся инструменты сдерживания стратегических вооружений и нераспространения ядерного оружия, в особенности ДСНВ, который остается краеугольным камнем», — заявила Катрин Колонна в ходе брифинга. Глава МИД Франции также призвала Россию проявить ответственность и отказаться от приостановления участия в ДСНВ, поскольку этот договор является важным элементом международной архитектуры ядерной безопасности.
22 февраля Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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Франция призвала Россию вернуться в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как считает необходимым сохранять существующие инструменты сдерживания. Об этом в понедельник заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. «Мы считаем важным сохранять имеющиеся инструменты сдерживания стратегических вооружений и нераспространения ядерного оружия, в особенности ДСНВ, который остается краеугольным камнем», — заявила Катрин Колонна в ходе брифинга. Глава МИД Франции также призвала Россию проявить ответственность и отказаться от приостановления участия в ДСНВ, поскольку этот договор является важным элементом международной архитектуры ядерной безопасности. 22 февраля Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.