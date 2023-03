Американские аналитики раскрыли, как США делают Киев «козлом отпущения»

Американские аналитики: публикации о «Северных потоках» делают Киев «козлом отпущения»

Расследования ведущих СМИ в деле о «Северных потоках» выглядят нелепо и неубедительно, считает Алекс Крейнер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Информация СМИ о причастности проукраинской группировки к терактам на «Северных потоках» делает Киев крайним и пытается показать желание США завершить конфликт на Украине переговорами. Об этом заявил политический комментатор, основатель компании Krainer Analytics Алекс Крейнер, отметив, что очередные расследования ведущих СМИ в деле о «Северных потоках» выглядят нелепо и неубедительно. «Я думаю, что новые и не очень убедительные разоблачения New York Times могут быть нелепой и не очень убедительной попыткой потушить тлеющие разногласия, которые могут привести к непредсказуемым поворотам. Назначение Украины „козлом отпущения" стало неизбежным выбором в поиске „виноватых" — ни Великобритания, ни США, ни их союзники не могли допустить причастности к этой истории ни одного из своих союзников», — заявил Алекс Крейнер РИА Новости. По его словам, публикация может быть попыткой администрации президента США Джо Байдена «разбавить» резкую реакцию Берлина на причастность США к подрыву газопровода. Аналогичного мнения придерживается американский аналитик Джереми Кузмаров. Он напомнил о разоблачительной публикации американского журналиста Сеймура Херша, который рассказал, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США. Кузмаров считает, что именно это побудило администрацию Байдена к поиску альтернативной версии событий. В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока». Позже американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил в теракте США. Авторы американской газеты The New York Times сообщали, что, скорее всего, «Северные потоки» могла взорвать проукраинская группировка. В Кремле уже усомнились в такой версии теракта на газопроводах.

