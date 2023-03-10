В США заявили о поэтапной победе России на Украине 10 марта 2023 в 19:17 Размер текста - 17 + Американский аналитик Джаред Петерсон рассказал о постепенной победе России на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В общем потоке информации о ходе украинского конфликта много пропаганды, под которой пытаются скрыть постепенную победу России. Об этом заявил американский аналитик Джаред Петерсон. «Когда пытаешься узнать о положение дел на Украине, то натыкаешься на огромное количество очевидной лжи. Однако за ней скрывается картина решительной, поэтапной победы России», — рассказал Джаред Петерсон в своем материале для American Thinker. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины и помощь мирным жителям Донбасса. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Украина перестала существовать как государство, передает RT. В общем потоке информации о ходе украинского конфликта много пропаганды, под которой пытаются скрыть постепенную победу России. Об этом заявил американский аналитик Джаред Петерсон. «Когда пытаешься узнать о положение дел на Украине, то натыкаешься на огромное количество очевидной лжи. Однако за ней скрывается картина решительной, поэтапной победы России», — рассказал Джаред Петерсон в своем материале для American Thinker. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины и помощь мирным жителям Донбасса. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Украина перестала существовать как государство, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям