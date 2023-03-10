В США заявили о поэтапной победе России на Украине

В общем потоке информации о ходе украинского конфликта много пропаганды, под которой пытаются скрыть постепенную победу России. Об этом заявил американский аналитик Джаред Петерсон.
«Когда пытаешься узнать о положение дел на Украине, то натыкаешься на огромное количество очевидной лжи. Однако за ней скрывается картина решительной, поэтапной победы России», — рассказал Джаред Петерсон в своем материале для American Thinker.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины и помощь мирным жителям Донбасса. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Украина перестала существовать как государство, передает RT.
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