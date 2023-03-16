Посол РФ Алипов опроверг поддержку потолка цен Индией

16 марта 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Страны Большой семерки ввели потолок цен на нефть из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Индия не поддерживала введенный Западом потолок цен на нефть, публикация Bloomberg на эту тему является фейковой. Об этом заявил российский посол в Индии Денис Алипов. «Такие вбросы появляются регулярно», — сказал Алипов в эфире « Соловьев Live ». Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что Индия готова соблюдать потолок цен на нефть. Страны Большой семерки ввели потолок цен на нефть из России из-за спецоперации на Украине. Таким образом Запад пытается ограничить доходы России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции провалились, а российские власти неоднократно подчеркивали стойкость экономики страны, вопреки всем прогнозам. Индия покупала российскую нефть по рыночным ценам после введения ограничений. Страны G7 рассматривают возможность сохранения потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель, передает «Федеральное агентство новостей».

Индия не поддерживала введенный Западом потолок цен на нефть, публикация Bloomberg на эту тему является фейковой. Об этом заявил российский посол в Индии Денис Алипов. «Такие вбросы появляются регулярно», — сказал Алипов в эфире «Соловьев Live». Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что Индия готова соблюдать потолок цен на нефть. Страны Большой семерки ввели потолок цен на нефть из России из-за спецоперации на Украине. Таким образом Запад пытается ограничить доходы России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции провалились, а российские власти неоднократно подчеркивали стойкость экономики страны, вопреки всем прогнозам. Индия покупала российскую нефть по рыночным ценам после введения ограничений. Страны G7 рассматривают возможность сохранения потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель, передает «Федеральное агентство новостей».