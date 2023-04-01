Председатель Жилсоюза объяснил новые правила расчета по ЖКУ

Председатель Жилсоюза Крохин: новые правила расчета ЖКУ позволят облегчить жильцам выплату долгов

01 апреля 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Выплату дополнительных начислений разбили на 12 месяцев, заявил Константин Крохин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство России внесло изменение, которое позволит разбить дополнительные начисления для граждан по оплате ЖКУ на 12 месяцев, что значительно смягчит финансовую нагрузку на семейный бюджет жильцов. Об этом рассказал председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константину Крохину. «Правительство буквально накануне утвердило изменения в порядок начисления дополнительных платежей на граждан, разбив их на 12 месяцев», — передает слова Крохина МК . Он добавил, что это позволяет облегчить жильцам дома финансовую нагрузку после того, как был отменен максимальный лимит в 5% по отнесению оплаты счетов по водоснабжению на общедомовые нужды, из-за чего появился риск того, что представители управляющих компаний будут все свои потери перекладывать на плечи граждан. В результате погашение долгов происходит равномерно на протяжении всего года. В случае, если жильцы оплачивали те ресурсы, которыми они не пользовались, для них предусмотрена возможность проведения перерасчета в первом квартале года, заключил Крохин.

Правительство России внесло изменение, которое позволит разбить дополнительные начисления для граждан по оплате ЖКУ на 12 месяцев, что значительно смягчит финансовую нагрузку на семейный бюджет жильцов. Об этом рассказал председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константину Крохину. «Правительство буквально накануне утвердило изменения в порядок начисления дополнительных платежей на граждан, разбив их на 12 месяцев», — передает слова Крохина МК. Он добавил, что это позволяет облегчить жильцам дома финансовую нагрузку после того, как был отменен максимальный лимит в 5% по отнесению оплаты счетов по водоснабжению на общедомовые нужды, из-за чего появился риск того, что представители управляющих компаний будут все свои потери перекладывать на плечи граждан. В результате погашение долгов происходит равномерно на протяжении всего года. В случае, если жильцы оплачивали те ресурсы, которыми они не пользовались, для них предусмотрена возможность проведения перерасчета в первом квартале года, заключил Крохин.