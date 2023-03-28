«Новые люди» призвали коммунальщиков обосновывать повышение тарифов ЖКХ в квитанциях

28 марта 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Тарифы ЖКХ не могут повышать более чем на 9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Партия «Новые люди» внесла 28 марта в Госдуму законопроект, обязывающий управляющие компании (УК) разъяснять в платежках причину повышения тарифов. Об этом рассказал лидер фракции Алексей Нечаев. «Законопроект обяжет [управляющие компании] обосновывать любое увеличение тарифов выше предельного индекса в приложении к платежным квитанциям», — заявил Нечаев. Он добавил, что объяснение должно быть расписано понятным для простых граждан языком не более чем на двух листах формата А4. С помощью данных нововведений граждане получат возможность обжалования несправедливого повышения тарифов, отметили в партии. Правительство России вынесло запрет на повышение тарифов ЖКХ более чем на 9%, но большинство граждан не знают о таком правиле, чем охотно пользуются различные УК. Граждане не имеют четкого алгоритма обращения по поводу оспаривания неоправданного повышения тарифов, добавил Нечаев. «По факту ЖКХ сейчас — одна из самых непрозрачных сфер экономики. Если цены на коммунальные услуги увеличиваются, то люди по крайней мере должны понимать, что именно меняется. Мы должны приучить управляющие компании думать, прежде чем повышать тарифы», — считает один из соавторов законопроекта, депутат «Новых людей» Олег Леонов. Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева сообщала, что некоторые жители будут оплачивать ЖКУ по тарифу, не имеющему границ. Это коснется тех, у кого не установлен счетчик. Избежать переплаты с 1 апреля поможет пристальное внимание к управляющей компании, отмечал депутат Госдумы Александр Аксененко в разговоре с URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Новые люди» внесла 28 марта в Госдуму законопроект, обязывающий управляющие компании (УК) разъяснять в платежках причину повышения тарифов. Об этом рассказал лидер фракции Алексей Нечаев. «Законопроект обяжет [управляющие компании] обосновывать любое увеличение тарифов выше предельного индекса в приложении к платежным квитанциям», — заявил Нечаев. Он добавил, что объяснение должно быть расписано понятным для простых граждан языком не более чем на двух листах формата А4. С помощью данных нововведений граждане получат возможность обжалования несправедливого повышения тарифов, отметили в партии. Правительство России вынесло запрет на повышение тарифов ЖКХ более чем на 9%, но большинство граждан не знают о таком правиле, чем охотно пользуются различные УК. Граждане не имеют четкого алгоритма обращения по поводу оспаривания неоправданного повышения тарифов, добавил Нечаев. «По факту ЖКХ сейчас — одна из самых непрозрачных сфер экономики. Если цены на коммунальные услуги увеличиваются, то люди по крайней мере должны понимать, что именно меняется. Мы должны приучить управляющие компании думать, прежде чем повышать тарифы», — считает один из соавторов законопроекта, депутат «Новых людей» Олег Леонов. Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева сообщала, что некоторые жители будут оплачивать ЖКУ по тарифу, не имеющему границ. Это коснется тех, у кого не установлен счетчик. Избежать переплаты с 1 апреля поможет пристальное внимание к управляющей компании, отмечал депутат Госдумы Александр Аксененко в разговоре с URA.RU.