Полковника Росгвардии задержали за бракованную аппаратуру для защиты Крыма от БПЛА

Главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова обвинили в поставке неисправных комплексов «Орел-БПЛА» для защиты от беспилотников в районе Крымского моста. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«По результатам аукциона был заключен госконтракт на общую сумму 395 миллионов 486 тысяч 196 рублей. Было установлено, что поставленные комплексы [„Орел-БПЛА“] не могут обеспечивать возможность обнаружения в пространстве судов, в результате чего действия Волкова повлекли тяжкие последствия», — цитирует РИА Новости следователя Главного военного следственного управления СК РФ Сергея Щербакова. Сообщается, что аппаратура нужна была для защиты от беспилотников в районе Крымского моста. Вину Волков не признал.
Ранее сотрудники СК и ФСБ провели обыски на работе и дома у Волкова, передает «Федеральное агентство новостей». Его задержали из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Ущерб бюджету оценивается почти 400 миллионов рублей.
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