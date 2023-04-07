В Иркутской области упал метеорит. Видео

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Пятилетие падения метеорита. Архивные фото. Челябинская область, след от метеорита
Метеорит упал ночью Фото:

В Усть-Кутском районе Иркутской области упал метеорит. Момент падение попал на видео.

На кадрах видно несколько вспышек света в ночном небе. Видео опубликовано в telehgram-канале РИА Новости. Точное местоположение небесного тела неизвестно.

В 2013 году в Челябинске упал метеорит. В марте 2023 года телеканал «Моя планета» сообщил, что один из выпусков будет посвящен падению небесного тела. Съемочная группа показала, как падал метеорит 10 лет назад.

Обновлено в 13:55

«У нас нет сведений, что это действительно был метеорит, вся информация проверяется. Мы со своей стороны подготовим письменное обращение, которое отправим в Иркутский планетарий для уточнения данных. Прозвучали мнения, что это может быть метеоритом или ракетой, которая развалилась во время выхода на орбиту», — заявил замначальника Управления по ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области Сергей Ульянов в разговоре с URA.RU.

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В Усть-Кутском районе Иркутской области упал метеорит. Момент падение попал на видео. На кадрах видно несколько вспышек света в ночном небе. Видео опубликовано в telehgram-канале РИА Новости. Точное местоположение небесного тела неизвестно. В 2013 году в Челябинске упал метеорит. В марте 2023 года телеканал «Моя планета» сообщил, что один из выпусков будет посвящен падению небесного тела. Съемочная группа показала, как падал метеорит 10 лет назад. Обновлено в 13:55 «У нас нет сведений, что это действительно был метеорит, вся информация проверяется. Мы со своей стороны подготовим письменное обращение, которое отправим в Иркутский планетарий для уточнения данных. Прозвучали мнения, что это может быть метеоритом или ракетой, которая развалилась во время выхода на орбиту», — заявил замначальника Управления по ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области Сергей Ульянов в разговоре с URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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