В Иркутской области упал метеорит. Видео

07 апреля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Метеорит упал ночью Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Усть-Кутском районе Иркутской области упал метеорит. Момент падение попал на видео. На кадрах видно несколько вспышек света в ночном небе. Видео опубликовано в telehgram-канале РИА Новости. Точное местоположение небесного тела неизвестно. В 2013 году в Челябинске упал метеорит. В марте 2023 года телеканал «Моя планета» сообщил, что один из выпусков будет посвящен падению небесного тела. Съемочная группа показала, как падал метеорит 10 лет назад. Обновлено в 13:55 «У нас нет сведений, что это действительно был метеорит, вся информация проверяется. Мы со своей стороны подготовим письменное обращение, которое отправим в Иркутский планетарий для уточнения данных. Прозвучали мнения, что это может быть метеоритом или ракетой, которая развалилась во время выхода на орбиту», — заявил замначальника Управления по ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области Сергей Ульянов в разговоре с URA.RU.

В Усть-Кутском районе Иркутской области упал метеорит. Момент падение попал на видео. На кадрах видно несколько вспышек света в ночном небе. Видео опубликовано в telehgram-канале РИА Новости. Точное местоположение небесного тела неизвестно. В 2013 году в Челябинске упал метеорит. В марте 2023 года телеканал «Моя планета» сообщил, что один из выпусков будет посвящен падению небесного тела. Съемочная группа показала, как падал метеорит 10 лет назад. Обновлено в 13:55 «У нас нет сведений, что это действительно был метеорит, вся информация проверяется. Мы со своей стороны подготовим письменное обращение, которое отправим в Иркутский планетарий для уточнения данных. Прозвучали мнения, что это может быть метеоритом или ракетой, которая развалилась во время выхода на орбиту», — заявил замначальника Управления по ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области Сергей Ульянов в разговоре с URA.RU.