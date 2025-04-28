На День Победы в Москву приедет еще один президент

Президент Республики Конго сообщил о своем намерении присутствовать на мероприятиях в Москве, посвященных 80-й годовщине Победы. Он также надеется на проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Во-первых, мы собираемся принять участие в параде, который пройдет на Красной площади в честь Победы», — заявил Сассу-Нгессо в интервью агентству «Африканская инициатива». Он добавил, что также планирует провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудят итоги двустороннего сотрудничества и определят будущие направления взаимодействия.
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