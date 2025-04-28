На День Победы в Москву приедет еще один президент

Глава Конго Дени Сассу-Нгессо приедет на парад Победы в Москву
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Глава Конго надеется на встречу с Путиным 9 мая
Глава Конго надеется на встречу с Путиным 9 мая Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Президент Республики Конго  сообщил о своем намерении присутствовать на мероприятиях в Москве, посвященных 80-й годовщине Победы. Он также надеется на проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Во-первых, мы собираемся принять участие в параде, который пройдет на Красной площади в честь Победы», — заявил Сассу-Нгессо в интервью агентству «Африканская инициатива». Он добавил, что также планирует провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудят итоги двустороннего сотрудничества и определят будущие направления взаимодействия. 

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Президент Республики Конго  сообщил о своем намерении присутствовать на мероприятиях в Москве, посвященных 80-й годовщине Победы. Он также надеется на проведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. «Во-первых, мы собираемся принять участие в параде, который пройдет на Красной площади в честь Победы», — заявил Сассу-Нгессо в интервью агентству «Африканская инициатива». Он добавил, что также планирует провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой стороны обсудят итоги двустороннего сотрудничества и определят будущие направления взаимодействия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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