Басков рассказал, у кого больше денег: у него или у Киркорова

Певец Филипп Киркоров устроил пышную презентацию по случаю выхода видеоклипа на новую песню «Везувий». Поп-король собрал звезд и друзей в иммерсивном арт-пространстве на ВДНХ. Николай Басков не мог не оценить новый видеоролик давнего друга и приехал на вечеринку одним из первых. На празднике он невольно рассказал, у кого больше денег: у него или у Киркорова. Свидетелями этого стали корреспонденты URA.RU
В этот вечер Николай был ведущим презентации. Перед показом видеоклипа он развлекал гостей. Не обошел стороной и внешний вид самого поп-короля. Тот надел на презентацию яркий костюм, усыпанный драгоценными камнями и булавками.
«Это известного бренда, — рассказал Басков. — Мне его предлагали в Дубае купить. Я сказал: „Наверное, Киркоров купит“. А он стоит бешеных денег. То ли 45, то ли 50 тысяч (долларов)».
Басков приобретать обновку не стал. Говорит, что на это у него было веская причина. По словам «Золотого голоса России», похвастать таким финансовым состоянием, как Киркоров, он не может.
«Я — нет, не могу, — рассмеялся певец. — У меня нет столько денег, сколько у Филиппа».
За пару дней до презентации у Киркорова случилось ЧП: он едва не загорелся во время сольника в Санкт-Петербурге.
«Слава Богу, жив-здоров, — обрадовался Басков, осматривая Киркорова. — На Ибице он уже горел, так что ему не привыкать».
Сам Киркоров подтвердил: травмы заживают. По словам Филиппа, несмотря на неприятный инцидент в Санкт-Петербурге, он продолжит радовать поклонников своими выступлениями. В обозримом будущем Киркоров планирует отправиться в большой гастрольный тур по городам России. Напомним, с гастролями Филипп завязал несколько лет назад.
«Всегда думаешь, сколько ты еще можешь сил и здоровья потратить для продолжения общения со зрителями, — продолжил рассуждать Николай. — Сцена никогда и никого не отпускает. Я счастлив, что Филипп поехал к своим зрителям. И такие аншлаговые концерты прошли. Филипп в прекрасной форме».
Помимо Баскова, вечеринку Киркорова посетили Игорь Крутой, Яна Рудковская, Юлия Ковальчук и Ирина Винер. Приехал на праздник Филиппа и бывший муж певицы Алсу Ян Абрамов. Весь вечер он тепло общался со звездами, в частности, с Игорем Крутым и Яной Рудковской.
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