Рыболовный набор новичка обойдется челябинцу в пять тысяч рублей

Набор для летней рыбалки новичку обойдется в пять тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске, чтобы собрать набор новичка для летней рыбалки, нужно отдать в среднем пять тысяч рублей. URA.RU составило список с ценами всего необходимого для желающих попробовать себя в новом хобби.

Весь рыболовный набор новичка с приманкой и насадками без учета одежды будет стоить около пяти тысяч рублей. Если запастись терпением и выделить больше времени, чтобы найти самые низкие цены, можно уложиться в 3,5 тысяч рублей.

Начинающие рыбаки обычно начинают с ловли удочкой с берега. В первую очередь необходимо приобрести самое важное — удилище. Они бывают самые разные. Обычная телескопическая удочка длиной 5-6 метров стоит одну-две тысячи рублей. Как правило, катушка продается отдельно. Самая элементарная стоит 500-1 000 рублей. Леска для катушки продается разной длины, 50-150 метров будет для новичка достаточно. Ее цена от 80 до 250 рублей.

Дальше нужно купить грузила, которые продаются наборами. 100 грамм металлических шариков с разным весом обойдется в 150-250 рублей. Наборы крючков нескольких размеров можно найти за 200 рублей по 50 штук или за 100 рублей по 10 штук. Одного такого набора для начала будет достаточно. Выбор поплавков зависит от многих факторов: глубины водоема, дальности броска, веса насадки. Набор из 3-5 различных поплавков можно собрать примерно за 200 рублей.

Кроме этого, пригодятся подставка для удочки за 200-250 рублей, лучше купить две; садок для рыбы за 400-500 рублей. Не будет лишним складной туристический табурет, цена которого начинается с 500 рублей. Важно обратить внимание и на одежду. Необходимо иметь при себе дождевик, высокие резиновые сапоги и головной убор. Очень полезным приобретением станет жилет с большим количеством карманов для мелочи.

Перед самой рыбалкой нужно подготовить прикормку и насадки. Прикормку можно купить готовую или сделать самостоятельно. Готовая продается в рыболовных магазинах в среднем по 200 рублей за килограмм. Для каждого вида рыбы она своя. Есть и бюджетный вариант — запаренное пшено. Пачка крупы стоит всего 40 рублей. В качестве насадки на крючок используют опарыши за 40 рублей, червей за 75 рублей или банку консервированной кукурузы за 70 рублей.