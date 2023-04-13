Патрушев обвинил англосаксов в совершении терактов на Кавказе

Англосаксы занимаются координацией терактов и массовых беспорядков на Северном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
«На Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов. <…> Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников», — заявил Николай Патрушев.
По его словам, Россия уже сталкивалась с использованием подобных методов со стороны Запада. Кроме того, Патрушев отметил, что российская сторона при участии Кавказа смогла пресечь незаконную деятельность, угрожающую территориальной целостности РФ.
Ранее стало известно о вспыхнувших на территории Кавказа массовых беспорядках. Так, накануне в Чечне произошла перестрелка между силовиками и группой радикалов. Позже СМИ писали, что Киев и Запад поощряют террористические движения, орудующие на Кавказе.
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