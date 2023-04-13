Патрушев обвинил англосаксов в совершении терактов на Кавказе 13 апреля 2023 в 16:20 Размер текста - 17 + Николай Патрушев заявил, что Россия смогла пресечь преступную деятельности в стране при участии Кавказа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Англосаксы занимаются координацией терактов и массовых беспорядков на Северном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. «На Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов. <…> Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников», — заявил Николай Патрушев. По его словам, Россия уже сталкивалась с использованием подобных методов со стороны Запада. Кроме того, Патрушев отметил, что российская сторона при участии Кавказа смогла пресечь незаконную деятельность, угрожающую территориальной целостности РФ. Ранее стало известно о вспыхнувших на территории Кавказа массовых беспорядках. Так, накануне в Чечне произошла перестрелка между силовиками и группой радикалов. Позже СМИ писали, что Киев и Запад поощряют террористические движения, орудующие на Кавказе. Англосаксы занимаются координацией терактов и массовых беспорядков на Северном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. «На Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов. <…> Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников», — заявил Николай Патрушев. По его словам, Россия уже сталкивалась с использованием подобных методов со стороны Запада. Кроме того, Патрушев отметил, что российская сторона при участии Кавказа смогла пресечь незаконную деятельность, угрожающую территориальной целостности РФ. Ранее стало известно о вспыхнувших на территории Кавказа массовых беспорядках. Так, накануне в Чечне произошла перестрелка между силовиками и группой радикалов. Позже СМИ писали, что Киев и Запад поощряют террористические движения, орудующие на Кавказе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям