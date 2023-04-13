Патрушев обвинил англосаксов в совершении терактов на Кавказе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ в Кургане. Кургане., патрушев николай, портрет
Николай Патрушев заявил, что Россия смогла пресечь преступную деятельности в стране при участии Кавказа Фото:

Англосаксы занимаются координацией терактов и массовых беспорядков на Северном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

«На Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов. <…> Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников», — заявил Николай Патрушев.

По его словам, Россия уже сталкивалась с использованием подобных методов со стороны Запада. Кроме того, Патрушев отметил, что российская сторона при участии Кавказа смогла пресечь незаконную деятельность, угрожающую территориальной целостности РФ.

Ранее стало известно о вспыхнувших на территории Кавказа массовых беспорядках. Так, накануне в Чечне произошла перестрелка между силовиками и группой радикалов. Позже СМИ писали, что Киев и Запад поощряют террористические движения, орудующие на Кавказе.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Англосаксы занимаются координацией терактов и массовых беспорядков на Северном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. «На Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов. <…> Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников», — заявил Николай Патрушев. По его словам, Россия уже сталкивалась с использованием подобных методов со стороны Запада. Кроме того, Патрушев отметил, что российская сторона при участии Кавказа смогла пресечь незаконную деятельность, угрожающую территориальной целостности РФ. Ранее стало известно о вспыхнувших на территории Кавказа массовых беспорядках. Так, накануне в Чечне произошла перестрелка между силовиками и группой радикалов. Позже СМИ писали, что Киев и Запад поощряют террористические движения, орудующие на Кавказе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...