Генерал ВС Турции в отставке: Запад хочет открыть против России новый фронт на Южном Кавказе

Страны Запада намерены открыть еще один фронт против России в Закавказье. Такое мнение высказал турецкий военный эксперт, генерал ВС Турции в отставке Юджель Карауз.
«Запад пытается открыть против России новый фронт на Южном Кавказе в лице миссии ЕС», — заявил Юджель Карауз РИА Новости. Он считает, что включение в состав миссии ЕС в Армении представителей Франции и Германии легитимизирует беззаконие в Закавказье.
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах по пяти направлениям 23 февраля. Это первый акт вооруженной агрессии Армении с начала работы миссии ЕС. Минобороны Армении опровергло обвинение. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миссия Евросоюза в Закавказье не преследует миротворческих целей, а только пытается ослабить влияние России в регионе, передает RT.
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