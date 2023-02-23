Генерал ВС Турции в отставке: Запад хочет открыть против России новый фронт на Южном Кавказе

23 февраля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Миссия Евросоюза в Закавказье пытается ослабить влияние России в регионе, считает турецкий военный эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страны Запада намерены открыть еще один фронт против России в Закавказье. Такое мнение высказал турецкий военный эксперт, генерал ВС Турции в отставке Юджель Карауз. «Запад пытается открыть против России новый фронт на Южном Кавказе в лице миссии ЕС», — заявил Юджель Карауз РИА Новости. Он считает, что включение в состав миссии ЕС в Армении представителей Франции и Германии легитимизирует беззаконие в Закавказье. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах по пяти направлениям 23 февраля. Это первый акт вооруженной агрессии Армении с начала работы миссии ЕС. Минобороны Армении опровергло обвинение. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миссия Евросоюза в Закавказье не преследует миротворческих целей, а только пытается ослабить влияние России в регионе, передает RT.

Страны Запада намерены открыть еще один фронт против России в Закавказье. Такое мнение высказал турецкий военный эксперт, генерал ВС Турции в отставке Юджель Карауз. «Запад пытается открыть против России новый фронт на Южном Кавказе в лице миссии ЕС», — заявил Юджель Карауз РИА Новости. Он считает, что включение в состав миссии ЕС в Армении представителей Франции и Германии легитимизирует беззаконие в Закавказье. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах по пяти направлениям 23 февраля. Это первый акт вооруженной агрессии Армении с начала работы миссии ЕС. Минобороны Армении опровергло обвинение. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миссия Евросоюза в Закавказье не преследует миротворческих целей, а только пытается ослабить влияние России в регионе, передает RT.