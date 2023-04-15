Челябинская компания попала в санкционный список Зеленского

Компания «Компас Плюс» из Магнитогорска Челябинской области вошла в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Новый перечень юридических и физических лиц был опубликован на официальном сайте украинского президента 15 апреля.
«ООО Компас Плюс — блокировка активов, запрет торговых операций. Запрет аренды имущества на территории Украины», — говорится в документе. Согласно базе «Спарк», основным видом деятельности организации является разработка компьютерного программного обеспечения.
Ранее Зеленский ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых — стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. В документе значится, что Кокляев и Ишмуратова не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал. Также им нельзя приобретать земельные участки на Украине.
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