15 апреля 2023
14 апреля 2023

Челябинская компания попала в санкционный список Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский обновил санкционный список юридических и физических лиц Фото:
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Компания «Компас Плюс» из Магнитогорска Челябинской области вошла в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Новый перечень юридических и физических лиц был опубликован на официальном сайте украинского президента 15 апреля.

«ООО Компас Плюс — блокировка активов, запрет торговых операций. Запрет аренды имущества на территории Украины», — говорится в документе. Согласно базе «Спарк», основным видом деятельности организации является разработка компьютерного программного обеспечения.

Ранее Зеленский ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых — стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. В документе значится, что Кокляев и Ишмуратова не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал. Также им нельзя приобретать земельные участки на Украине.

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Компания «Компас Плюс» из Магнитогорска Челябинской области вошла в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Новый перечень юридических и физических лиц был опубликован на официальном сайте украинского президента 15 апреля. «ООО Компас Плюс — блокировка активов, запрет торговых операций. Запрет аренды имущества на территории Украины», — говорится в документе. Согласно базе «Спарк», основным видом деятельности организации является разработка компьютерного программного обеспечения. Ранее Зеленский ввел санкции против российских спортсменов, в числе которых — стронгмен из Челябинска Михаил Кокляев и биатлонистка Светлана Ишмуратова. В документе значится, что Кокляев и Ишмуратова не могут находиться на территории Украины и выводить из страны капитал. Также им нельзя приобретать земельные участки на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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