Путин встретился с министром обороны Китая

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Детали встречи Путина с Ли Шанфу в Кремле не раскрывали Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу», — приводит слова Пескова ТАСС. Пресс-секретарь президента не раскрывал деталей, однако отметил, что информация о встрече последует.

В конце марта Путин в Москве встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине.

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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу», — приводит слова Пескова ТАСС. Пресс-секретарь президента не раскрывал деталей, однако отметил, что информация о встрече последует. В конце марта Путин в Москве встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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