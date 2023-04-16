Путин встретился с министром обороны Китая

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу», — приводит слова Пескова ТАСС. Пресс-секретарь президента не раскрывал деталей, однако отметил, что информация о встрече последует.
В конце марта Путин в Москве встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине.
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