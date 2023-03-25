Путин рассказал о дружеской посиделке с Си Цзиньпином 25 марта 2023 в 23:02 Размер текста - 17 + Путин пригласил Си Цзиньпина в гости Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пригласил того в свою квартиру в Кремле посидеть возле камина в дружеской обстановке. Об этом рассказал сам президент России. «Я пригласил Си Цзиньпина по дружбе перейти в другое помещение в моей квартире в Кремле. Мы сидели у камина и, попивая чай, говорили обо всем не спеша», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что разговор шел о международных делах в плоскости самых разных аспектов. Ранее 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров длились на протяжении 4,5 часов, передает «Газета Кемерова». Визит главы КНР позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина. Президент России Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пригласил того в свою квартиру в Кремле посидеть возле камина в дружеской обстановке. Об этом рассказал сам президент России. «Я пригласил Си Цзиньпина по дружбе перейти в другое помещение в моей квартире в Кремле. Мы сидели у камина и, попивая чай, говорили обо всем не спеша», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что разговор шел о международных делах в плоскости самых разных аспектов. Ранее 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров длились на протяжении 4,5 часов, передает «Газета Кемерова». Визит главы КНР позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям