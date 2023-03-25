Путин рассказал о дружеской посиделке с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пригласил того в свою квартиру в Кремле посидеть возле камина в дружеской обстановке. Об этом рассказал сам президент России.
«Я пригласил Си Цзиньпина по дружбе перейти в другое помещение в моей квартире в Кремле. Мы сидели у камина и, попивая чай, говорили обо всем не спеша», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что разговор шел о международных делах в плоскости самых разных аспектов.
Ранее 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров длились на протяжении 4,5 часов, передает «Газета Кемерова». Визит главы КНР позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина.
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