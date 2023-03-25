25 марта 2023

Путин рассказал о дружеской посиделке с Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Путин пригласил Си Цзиньпина в гости Фото:

Президент России Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пригласил того в свою квартиру в Кремле посидеть возле камина в дружеской обстановке. Об этом рассказал сам президент России.

«Я пригласил Си Цзиньпина по дружбе перейти в другое помещение в моей квартире в Кремле. Мы сидели у камина и, попивая чай, говорили обо всем не спеша», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что разговор шел о международных делах в плоскости самых разных аспектов.

Ранее 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров длились на протяжении 4,5 часов, передает «Газета Кемерова». Визит главы КНР позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина.

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Президент России Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву пригласил того в свою квартиру в Кремле посидеть возле камина в дружеской обстановке. Об этом рассказал сам президент России. «Я пригласил Си Цзиньпина по дружбе перейти в другое помещение в моей квартире в Кремле. Мы сидели у камина и, попивая чай, говорили обо всем не спеша», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что разговор шел о международных делах в плоскости самых разных аспектов. Ранее 20 марта председатель КНР приехал в Москву, чтобы переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров длились на протяжении 4,5 часов, передает «Газета Кемерова». Визит главы КНР позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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