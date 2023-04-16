Глава МИД Румынии пообещал помочь Украине вступить в Евросоюз

17 апреля 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Бухарест поможет Украине и Молдавии выполнить условия для вступления в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины Румыния поможет Молдавии и Украине вступить в Евросоюз, осенью 2023 года начнутся переговоры по данному вопросу. Об этом заявил глава МИД страны Богдан Ауреску. «Румыния будет и впредь поддерживать Украину и Молдавию, в том числе посредством технической экспертизы, для выполнения рекомендаций, которые были поставлены ЕК относительно начала переговорного процесса о присоединении к ЕС», — сказал Ауреску в эфире румынского телеканала Digi 24. По его словам, предстоящей осенью появится возможность начать переговоры о присоединении этих стран к ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину, Молдавию и Грузию будущим ЕС. По ее словам, без этих стран организация считается неполной. Украина претендует на членство в НАТО в течение многих лет. 30 сентября 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Для вступления Украины в НАТО нужно согласие всех союзников альянса, отметил ранее генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Румыния поможет Молдавии и Украине вступить в Евросоюз, осенью 2023 года начнутся переговоры по данному вопросу. Об этом заявил глава МИД страны Богдан Ауреску. «Румыния будет и впредь поддерживать Украину и Молдавию, в том числе посредством технической экспертизы, для выполнения рекомендаций, которые были поставлены ЕК относительно начала переговорного процесса о присоединении к ЕС», — сказал Ауреску в эфире румынского телеканала Digi 24. По его словам, предстоящей осенью появится возможность начать переговоры о присоединении этих стран к ЕС. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину, Молдавию и Грузию будущим ЕС. По ее словам, без этих стран организация считается неполной. Украина претендует на членство в НАТО в течение многих лет. 30 сентября 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Для вступления Украины в НАТО нужно согласие всех союзников альянса, отметил ранее генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.