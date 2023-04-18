У Шершневской плотины в Челябинске планируют убрать кольцевое движение

Реализация проекта должна увеличить пропускную способность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 27 апреля состоятся публичные слушания, на которых обсудят проект преобразования кольцевого перекрестка близ Шершневской плотины в Челябинске на Т-образный. Постановление о предстоящих слушаниях размещено на сайте мэрии.

«Провести публичные слушания 27 апреля 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории (для реконструкции улично-дорожной сети на пересечении ул. Прибрежной, ул. Гостевой, ул. Центральной, ул. Трактовой, ул. Лыжных Батальонов. Организовать собрание участников слушаний в Доме архитектора», — говорится в документе.

На слушаниях спецзастройщик «Высота» представит проект 27 апреля. Разработчики считают, что это должно увеличить пропускную способность и уберет заторы в час пик. Модернизация кольцевого движения станет продолжением проекта по расширению улицы Худякова до трех полос в каждом направлении.

«Граница зоны планируемого размещения линейного объекта образована с учетом проектирования реконструируемой улично-дорожной сети, а также сооружений входящих в состав данного линейного объекта. Ширина зоны запроектирована в соответствии с шириной улично-дорожной сети транспортной развязки в один уровень», — говорится в документе.