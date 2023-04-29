29 апреля 2023

Пользователей Twitter возмутили слова Мельника о членстве Украины в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, apple, клавиатура, работа, макбук, фриланс, компьютер, эпл, онлайн, удаленная работа, удаленка, macbook
Андрей Мельник написал, что Киев обязательно вступит в альянс Фото:

Пользователей Twitter возмутили слова заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о том, что страна обязательно станет членом НАТО и это якобы повысит шанс на победу в СВО. Украинский дипломат выпустил пост 29 апреля.

«Продолжайте мечтать», — написал пользователь с ником Tomasz Nowak. «Мечтатель, маленький мечтатель», — согласился с ним Lkaus Larin. «Вместо вступления в НАТО — нейтралитет плюс договор о ненасилии», — предложил Stefan Cloodt. «Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, только приводит к конфликтам», — заметил пользователь с ником Raz.

«К счастью, в 2024 году у нас будет новый президент. Тогда история с вступлением в НАТО станет историей», — констатировал еще один комментатор. «Этот документ [о вступлении Украины в НАТО] — на помойку. В конце концов, все, что останется, это полностью разрушенная Украина или Третья мировая война. Поэтому защищать или присоединяться больше будет не к чему», — предположит Peace Activist. «Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, только приводит к конфликтам», — заметил еще один пользователь.

Ранее, 29 апреля, Андрей Мельник в соцсети представил проект, в котором речь шла о том, что мир на Украине может быть только если страна станет членом НАТО. Министр обороны Украины Алексей Резников указал, что Украина выполняет миссию НАТО по противостоянию России и созданию мощной армии для этих целей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователей Twitter возмутили слова заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о том, что страна обязательно станет членом НАТО и это якобы повысит шанс на победу в СВО. Украинский дипломат выпустил пост 29 апреля. «Продолжайте мечтать», — написал пользователь с ником Tomasz Nowak. «Мечтатель, маленький мечтатель», — согласился с ним Lkaus Larin. «Вместо вступления в НАТО — нейтралитет плюс договор о ненасилии», — предложил Stefan Cloodt. «Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, только приводит к конфликтам», — заметил пользователь с ником Raz. «К счастью, в 2024 году у нас будет новый президент. Тогда история с вступлением в НАТО станет историей», — констатировал еще один комментатор. «Этот документ [о вступлении Украины в НАТО] — на помойку. В конце концов, все, что останется, это полностью разрушенная Украина или Третья мировая война. Поэтому защищать или присоединяться больше будет не к чему», — предположит Peace Activist. «Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, только приводит к конфликтам», — заметил еще один пользователь. Ранее, 29 апреля, Андрей Мельник в соцсети представил проект, в котором речь шла о том, что мир на Украине может быть только если страна станет членом НАТО. Министр обороны Украины Алексей Резников указал, что Украина выполняет миссию НАТО по противостоянию России и созданию мощной армии для этих целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...