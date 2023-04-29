Пользователей Twitter возмутили слова Мельника о членстве Украины в НАТО

30 апреля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Андрей Мельник написал, что Киев обязательно вступит в альянс Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователей Twitter возмутили слова заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о том, что страна обязательно станет членом НАТО и это якобы повысит шанс на победу в СВО. Украинский дипломат выпустил пост 29 апреля. «Продолжайте мечтать», — написал пользователь с ником Tomasz Nowak. «Мечтатель, маленький мечтатель», — согласился с ним Lkaus Larin. «Вместо вступления в НАТО — нейтралитет плюс договор о ненасилии», — предложил Stefan Cloodt. «Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, только приводит к конфликтам», — заметил пользователь с ником Raz. «К счастью, в 2024 году у нас будет новый президент. Тогда история с вступлением в НАТО станет историей», — констатировал еще один комментатор. «Этот документ [о вступлении Украины в НАТО] — на помойку. В конце концов, все, что останется, это полностью разрушенная Украина или Третья мировая война. Поэтому защищать или присоединяться больше будет не к чему», — предположит Peace Activist. «Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, только приводит к конфликтам», — заметил еще один пользователь. Ранее, 29 апреля, Андрей Мельник в соцсети представил проект, в котором речь шла о том, что мир на Украине может быть только если страна станет членом НАТО. Министр обороны Украины Алексей Резников указал, что Украина выполняет миссию НАТО по противостоянию России и созданию мощной армии для этих целей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователей Twitter возмутили слова заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о том, что страна обязательно станет членом НАТО и это якобы повысит шанс на победу в СВО. Украинский дипломат выпустил пост 29 апреля. «Продолжайте мечтать», — написал пользователь с ником Tomasz Nowak. «Мечтатель, маленький мечтатель», — согласился с ним Lkaus Larin. «Вместо вступления в НАТО — нейтралитет плюс договор о ненасилии», — предложил Stefan Cloodt. «Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, только приводит к конфликтам», — заметил пользователь с ником Raz. «К счастью, в 2024 году у нас будет новый президент. Тогда история с вступлением в НАТО станет историей», — констатировал еще один комментатор. «Этот документ [о вступлении Украины в НАТО] — на помойку. В конце концов, все, что останется, это полностью разрушенная Украина или Третья мировая война. Поэтому защищать или присоединяться больше будет не к чему», — предположит Peace Activist. «Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, только приводит к конфликтам», — заметил еще один пользователь. Ранее, 29 апреля, Андрей Мельник в соцсети представил проект, в котором речь шла о том, что мир на Украине может быть только если страна станет членом НАТО. Министр обороны Украины Алексей Резников указал, что Украина выполняет миссию НАТО по противостоянию России и созданию мощной армии для этих целей.