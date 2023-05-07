Губернатор Гладков: женщина серьезно пострадала при обстреле Белгородской области ВСУ

Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. В результате артиллерийских ударов местная жительница получила серьезные ранения нижних конечностей, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей», — сообщил Вячеслав Гладков
За все время проведения спецоперации на Украине ВСУ неоднократно устраивали провокации, проводя обстрелы Белгородской области. Накануне украинские диверсанты предприняли попытку зайти в регион, однако российские пограничники смогли отбить эту атаку. Гладков предложил вывезти школьников из города Шебекино, близкого к границе с Украиной, чтобы безопасно провести последний звонок.
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