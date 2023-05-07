Губернатор Гладков: женщина серьезно пострадала при обстреле Белгородской области ВСУ

07 мая 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работает бригада скорой помощи, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. В результате артиллерийских ударов местная жительница получила серьезные ранения нижних конечностей, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы спасения. За все время проведения спецоперации на Украине ВСУ неоднократно устраивали провокации, проводя обстрелы Белгородской области. Накануне украинские диверсанты предприняли попытку зайти в регион, однако российские пограничники смогли отбить эту атаку. Гладков предложил вывезти школьников из города Шебекино, близкого к границе с Украиной, чтобы безопасно провести последний звонок.

Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. В результате артиллерийских ударов местная жительница получила серьезные ранения нижних конечностей, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы спасения. За все время проведения спецоперации на Украине ВСУ неоднократно устраивали провокации, проводя обстрелы Белгородской области. Накануне украинские диверсанты предприняли попытку зайти в регион, однако российские пограничники смогли отбить эту атаку. Гладков предложил вывезти школьников из города Шебекино, близкого к границе с Украиной, чтобы безопасно провести последний звонок.