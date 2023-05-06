Губернатор Гладков предложил вывезти школьников из Шебекино для безопасного последнего звонка

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Школьников из Шебекино можно вывести в другой город для последнего звонка, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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Белгородских школьников из города Шебекино, который днем подвергся обстрелом, можно отвезти в другие места для празднования последнего звонка. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Еще раз представил, что в школе (в городе Шебекино — прим. URA.RU), куда попал снаряд, могли быть дети. <…> Поэтому последние звонки, выпускные в школах Шебекино, конечно, очно проводить нельзя. <…> [Детей можно] вывезти в безопасное место: в школы, в ДК Белгородской области, у нас их достаточно», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что решение об очном или дистанционном формате обучения будут приниматься родителями школьников. Гладков добавил, что поможет организовать торжественное вручение аттестатов.

Ранее Гладков сообщал об обстреле города Шебекино украинскими силами, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что пострадал один человек. У него тяжелое состояние.

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Белгородских школьников из города Шебекино, который днем подвергся обстрелом, можно отвезти в другие места для празднования последнего звонка. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Еще раз представил, что в школе (в городе Шебекино — прим. URA.RU), куда попал снаряд, могли быть дети. <…> Поэтому последние звонки, выпускные в школах Шебекино, конечно, очно проводить нельзя. <…> [Детей можно] вывезти в безопасное место: в школы, в ДК Белгородской области, у нас их достаточно», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что решение об очном или дистанционном формате обучения будут приниматься родителями школьников. Гладков добавил, что поможет организовать торжественное вручение аттестатов. Ранее Гладков сообщал об обстреле города Шебекино украинскими силами, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что пострадал один человек. У него тяжелое состояние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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