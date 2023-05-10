Осужденный пытался возродить движение АУЕ* в челябинской колонии

Осужденный организовал в колонии турнир по азартным играм Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В исправительной колонии №21 в Каслях (Челябинская область) осужденный решил возродить движение АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, для этого он нашел себе сообщников, начал проводить турниры по карточным играм и собирать «общак».

«Мужчина являлся „смотрящим за колонией“. Для реализации своего плана он включил в команду других осужденных, которые, действуя от его имени привлекали желающих к играм и собирали с них „общак“», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из ГУФСИН пресекли преступную деятельность в режимном учреждении. Всем участникам движения, отбывшим сроки за другие преступления, были предъявлены новые обвинения. В этот раз их обвинили в организации деятельности экстремистской организации и незаконной организации и проведении азартных игр.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

*Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.