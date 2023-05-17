Челябинца отправили вязать веники за избиение жены

18 мая 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Мужчина обязан отработать на вязке веников 60 часов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пласте (Челябинская область) местного жителя, признанного виновным в избиении супруги, заставили вязать веники для уборки территории. Как сообщили URA.RU 18 мая в пресс-службе ГУ ФССП по региону, долгое время мужчина пытался уйти от наказания. «Вину за свое рукоприкладство мужчина теперь отрабатывает на вязке веников — как известно, этот инвентарь в период весенних уборок пользуется огромным спросом. Как утверждает его работодатель, веники у административно осужденного получаются отменные», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. В ведомстве отметили, что добиться от мужчины исполнения условий наказания было непросто. Его местоположение было неизвестно, официальной работы он не имел, даже его мать не знала, где он находиться. После того, как выяснилось, что он трудится в такси, приставы пришли непосредственно к офису компании и заставили должника явиться на обязательные работы, срок которых составляет 60 часов. Больница, при которой трудится мужчина должна будет задокументировать все отработанные им часы. После отработки исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.

В Пласте (Челябинская область) местного жителя, признанного виновным в избиении супруги, заставили вязать веники для уборки территории. Как сообщили URA.RU 18 мая в пресс-службе ГУ ФССП по региону, долгое время мужчина пытался уйти от наказания. «Вину за свое рукоприкладство мужчина теперь отрабатывает на вязке веников — как известно, этот инвентарь в период весенних уборок пользуется огромным спросом. Как утверждает его работодатель, веники у административно осужденного получаются отменные», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. В ведомстве отметили, что добиться от мужчины исполнения условий наказания было непросто. Его местоположение было неизвестно, официальной работы он не имел, даже его мать не знала, где он находиться. После того, как выяснилось, что он трудится в такси, приставы пришли непосредственно к офису компании и заставили должника явиться на обязательные работы, срок которых составляет 60 часов. Больница, при которой трудится мужчина должна будет задокументировать все отработанные им часы. После отработки исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.