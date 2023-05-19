Глава правительства ДНР Солнцев призвал уральский бизнес открывать проекты в республике

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Ночной Донецк. ДНР, донбасс, донецк, банер
Евгений Солнцев заявил, что не надо бояться открывать бизнес в республике Фото:

Глава правительства ДНР Евгений Солнцев призвал уральский бизнес открывать проекты в республике. Об этом он заявил 19 мая в Тюмени на форуме «Российское предпринимательство-2023», сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Не бойтесь открывать проекты в ДНР», — призвал уральцев Солнцев. Донецкого чиновника поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, который тоже работает сегодня в Тюмени: «Давайте покажем коллегам, как можно строить бизнес».

Ранее агентство писало, что деловой климат в Тюменской области похвалил лидер федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Он также принимает участие в форуме.

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Глава правительства ДНР Евгений Солнцев призвал уральский бизнес открывать проекты в республике. Об этом он заявил 19 мая в Тюмени на форуме «Российское предпринимательство-2023», сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Не бойтесь открывать проекты в ДНР», — призвал уральцев Солнцев. Донецкого чиновника поддержал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, который тоже работает сегодня в Тюмени: «Давайте покажем коллегам, как можно строить бизнес». Ранее агентство писало, что деловой климат в Тюменской области похвалил лидер федерального бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Он также принимает участие в форуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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