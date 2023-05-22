Синоптик рассказал, где пройдут грозы в Свердловской области

Метеоролог Пулин: в Свердловской области 23 мая будет +30 градусов

23 мая 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Днем 23 мая в Свердловской области будет +25-30 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На севере Свердловской области 23 мая пройдут дожди и слабые грозы. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Высотный циклон вновь, как и 22 мая, обеспечит локальные дожди и слабые осадки на севере Свердловской области», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». На юге области, по его мнению, сохранится сухая воздушная масса. Температура воздуха днем 23 мая в Свердловской области будет +25-30 градусов, а ночью +2-7 градусов. В этот же день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в уральской столице будет +26-28 градусов, а ночью — +11-13. Ранее синоптик Пулин предрек свердловчанам заморозки. Речь идет о ночных температурах.

На севере Свердловской области 23 мая пройдут дожди и слабые грозы. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Высотный циклон вновь, как и 22 мая, обеспечит локальные дожди и слабые осадки на севере Свердловской области», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». На юге области, по его мнению, сохранится сухая воздушная масса. Температура воздуха днем 23 мая в Свердловской области будет +25-30 градусов, а ночью +2-7 градусов. В этот же день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в уральской столице будет +26-28 градусов, а ночью — +11-13. Ранее синоптик Пулин предрек свердловчанам заморозки. Речь идет о ночных температурах.