22 мая 2023

Синоптик рассказал, где пройдут грозы в Свердловской области

Метеоролог Пулин: в Свердловской области 23 мая будет +30 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Днем 23 мая в Свердловской области будет +25-30 градусов Фото:

На севере Свердловской области 23 мая пройдут дожди и слабые грозы. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«Высотный циклон вновь, как и 22 мая, обеспечит локальные дожди и слабые осадки на севере Свердловской области», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». На юге области, по его мнению, сохранится сухая воздушная масса.

Температура воздуха днем 23 мая в Свердловской области будет +25-30 градусов, а ночью +2-7 градусов. В этот же день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в уральской столице будет +26-28 градусов, а ночью — +11-13.

Ранее синоптик Пулин предрек свердловчанам заморозки. Речь идет о ночных температурах.

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На севере Свердловской области 23 мая пройдут дожди и слабые грозы. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. «Высотный циклон вновь, как и 22 мая, обеспечит локальные дожди и слабые осадки на севере Свердловской области», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». На юге области, по его мнению, сохранится сухая воздушная масса. Температура воздуха днем 23 мая в Свердловской области будет +25-30 градусов, а ночью +2-7 градусов. В этот же день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в уральской столице будет +26-28 градусов, а ночью — +11-13. Ранее синоптик Пулин предрек свердловчанам заморозки. Речь идет о ночных температурах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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