Синоптик рассказал, где пройдут грозы в Свердловской области

На севере Свердловской области 23 мая пройдут дожди и слабые грозы. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.
«Высотный циклон вновь, как и 22 мая, обеспечит локальные дожди и слабые осадки на севере Свердловской области», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». На юге области, по его мнению, сохранится сухая воздушная масса.
Температура воздуха днем 23 мая в Свердловской области будет +25-30 градусов, а ночью +2-7 градусов. В этот же день в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в уральской столице будет +26-28 градусов, а ночью — +11-13.
Ранее синоптик Пулин предрек свердловчанам заморозки. Речь идет о ночных температурах.
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