Пушилин заявил, что после Бахмута Россия освободит Нью-Йорк

23 мая 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что в Бахмуте предстоит много мероприятий по разминированию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия, вслед за Бахмутом (Артемовском) освободит Нью-Йорк (поселок на Украине — прим. URA.RU). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Артемовск — понятно. Но нам еще предстоит освободить Нью-Йорк, и он тоже перестанет быть Нью-Йорком», — сказал Денис Пушилин в своем аккаунте в Telescope . Он также подчеркнул, что в городе предстоит много мероприятий по разминированию территории города. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении Бахмута 20 мая. Спустя время взятие города подтвердило Министерство обороны. Однако президент Украины Владимир Зеленский не смог смириться с потерей Бахмута и начал отрицать взятие территории российскими войсками. Ранее он заявлял, что потеря Бахмута будет считаться политическим поражением и способна привести к поражению в конфликте. По его словам, ВСУ выполняют важную миссию в городе.

Российская армия, вслед за Бахмутом (Артемовском) освободит Нью-Йорк (поселок на Украине — прим. URA.RU). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Артемовск — понятно. Но нам еще предстоит освободить Нью-Йорк, и он тоже перестанет быть Нью-Йорком», — сказал Денис Пушилин в своем аккаунте в Telescope. Он также подчеркнул, что в городе предстоит много мероприятий по разминированию территории города. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении Бахмута 20 мая. Спустя время взятие города подтвердило Министерство обороны. Однако президент Украины Владимир Зеленский не смог смириться с потерей Бахмута и начал отрицать взятие территории российскими войсками. Ранее он заявлял, что потеря Бахмута будет считаться политическим поражением и способна привести к поражению в конфликте. По его словам, ВСУ выполняют важную миссию в городе.