Как менялся Бахмут в течение года: фотоподборка

23 мая 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Бои за Бахмут длились почти год Фото: Валентин Спринчак/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бои за Бахмут (Артемовск) начались летом 2022 года. Город стал одним из главных центров ведения боевых действий. Тогда началась эвакуация мирных жителей в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как изменился Бахмут в течение года в фотоподборке — URA.RU. Май 2022 года. Волонтеры благотворительной организации «Восток SOS» эвакуируют мирных жителей и пожилых людей с ограниченными возможностями из города. Самое начало украинских обстрелов. Фото: ТАСС Октябрь 2022 года. Российские силы начали наступать на позиции ВСУ. В городе еще оставалось много мирных жителей, функционировали магазины. Фото: ТАСС Весна 2023 года. Многие здания в городе были разрушены. Тогда украинские войска начали отступать из города, попутно взрывая здания и объекты инфраструктуры. Из-за постоянных обстрелов число мирных жителей в городе стремительно снизилось. Фото: ТАСС За месяц до взятия Бахмута российскими силами. ЧВК «Вагнер» заняла большую часть города. В нем практически не осталось бойцов ВСУ. Фото: ТАСС

Бахмут был взят силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте не осталось целых зданий, передает «Национальная служба новостей». В марте он говорил, что потеря Бахмута станет политическим поражением для Украины.

Бои за Бахмут (Артемовск) начались летом 2022 года. Город стал одним из главных центров ведения боевых действий. Тогда началась эвакуация мирных жителей в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как изменился Бахмут в течение года в фотоподборке — URA.RU. Бахмут был взят силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте не осталось целых зданий, передает «Национальная служба новостей». В марте он говорил, что потеря Бахмута станет политическим поражением для Украины.