Как менялся Бахмут в течение года: фотоподборка

Бои за Бахмут длились почти год
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бои за Бахмут (Артемовск) начались летом 2022 года. Город стал одним из главных центров ведения боевых действий. Тогда началась эвакуация мирных жителей в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как изменился Бахмут в течение года в фотоподборке — URA.RU.
Май 2022 года. Волонтеры благотворительной организации «Восток SOS» эвакуируют мирных жителей и пожилых людей с ограниченными возможностями из города. Самое начало украинских обстрелов.
Октябрь 2022 года. Российские силы начали наступать на позиции ВСУ. В городе еще оставалось много мирных жителей, функционировали магазины.
Весна 2023 года. Многие здания в городе были разрушены. Тогда украинские войска начали отступать из города, попутно взрывая здания и объекты инфраструктуры. Из-за постоянных обстрелов число мирных жителей в городе стремительно снизилось.
За месяц до взятия Бахмута российскими силами. ЧВК «Вагнер» заняла большую часть города. В нем практически не осталось бойцов ВСУ.
Бахмут был взят силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте не осталось целых зданий, передает «Национальная служба новостей». В марте он говорил, что потеря Бахмута станет политическим поражением для Украины.
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