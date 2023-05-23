Как менялся Бахмут в течение года: фотоподборка

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Бахмут, ПОВТОРНО НЕ СТАВИТЬ
Бои за Бахмут длились почти год Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бои за Бахмут (Артемовск) начались летом 2022 года. Город стал одним из главных центров ведения боевых действий. Тогда началась эвакуация мирных жителей в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как изменился Бахмут в течение года в фотоподборке — URA.RU.

Бахмут, ПОВТОРНО НЕ СТАВИТЬ
Май 2022 года. Волонтеры благотворительной организации «Восток SOS» эвакуируют мирных жителей и пожилых людей с ограниченными возможностями из города. Самое начало украинских обстрелов.
Фото:
Бахмут, ПОВТОРНО НЕ СТАВИТЬ
Октябрь 2022 года. Российские силы начали наступать на позиции ВСУ. В городе еще оставалось много мирных жителей, функционировали магазины.
Фото:
Бахмут, ПОВТОРНО НЕ СТАВИТЬ
Весна 2023 года. Многие здания в городе были разрушены. Тогда украинские войска начали отступать из города, попутно взрывая здания и объекты инфраструктуры. Из-за постоянных обстрелов число мирных жителей в городе стремительно снизилось.
Фото:
Бахмут, ПОВТОРНО НЕ СТАВИТЬ
За месяц до взятия Бахмута российскими силами. ЧВК «Вагнер» заняла большую часть города. В нем практически не осталось бойцов ВСУ.
Фото:


Бахмут был взят силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте не осталось целых зданий, передает «Национальная служба новостей». В марте он говорил, что потеря Бахмута станет политическим поражением для Украины.

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Бои за Бахмут (Артемовск) начались летом 2022 года. Город стал одним из главных центров ведения боевых действий. Тогда началась эвакуация мирных жителей в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как изменился Бахмут в течение года в фотоподборке — URA.RU. Бахмут был взят силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте не осталось целых зданий, передает «Национальная служба новостей». В марте он говорил, что потеря Бахмута станет политическим поражением для Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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