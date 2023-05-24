Совфед РФ одобрил денонсацию договора об обычных вооружениях в Европе

В Совфеде уверены, что ДОВСЕ потерял свою актуальность
Совет федерации России одобрил закон о денонсации страной Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщили в Совфеде РФ.
«Совет Федерации одобрил закон о денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе», — говорится в telegram-канале российского Совфеда. В нем также уточнили, что договор, подписанный в начале 90-х годов уже потерял свою актуальность и устарел.
Ранее страна начала рассматривать выход из договора. Официальным представителем президента РФ Владимира Путина в этом вопросе был назначен замглавы МИД Сергей Рябков.
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