31 мая 2023

Стали известны подробности смерти пассажирки рейса Сочи — Челябинск

Очевидцы сообщили о заболевании женщины, которая умерла во время рейса Сочи-Челябинск
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета
По словам очевидцев, женщине нельзя было летать из-за болезни Фото:

Стали известны обстоятельства, при которых умерла женщина, летевшая из Сочи в Челябинск. По словам очевидцев, пассажирка выглядела больной.

«Причина смерти неизвестна, но я четко слышала разговор стюардессы с одним из сопровождающих женщину: вам категорически нельзя было лететь с таким заболеванием. Какое заболевание, я так и не поняла. Я слышала разговор стюардессы, как она спросила сколько ей лет. Ответили 76—77-й год. Что-то такое. Она выглядела старше 45-ти, но утверждать по поводу возраста не буду», — приводит слова одной из пассажирок издание Газета.Ru.

По словам собеседницы, другие пассажиры пытались помочь женщине. У одного из них было медицинское образование. Однако усилия не увенчались успехом.

«Стюардессы выдали перчатки врачу, что там происходило, я не видела. Но стюардессы были явно напуганы, принесли тонометр, кислородную маску, да и все пассажиры тоже напугались. Через один ряд от нас женщина сильно плакала», — отмечает пассажирка.

Смерть женщины произошла за 25 минут до посадки. В настоящее время следователи выясняют причину и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Стали известны обстоятельства, при которых умерла женщина, летевшая из Сочи в Челябинск. По словам очевидцев, пассажирка выглядела больной. «Причина смерти неизвестна, но я четко слышала разговор стюардессы с одним из сопровождающих женщину: вам категорически нельзя было лететь с таким заболеванием. Какое заболевание, я так и не поняла. Я слышала разговор стюардессы, как она спросила сколько ей лет. Ответили 76—77-й год. Что-то такое. Она выглядела старше 45-ти, но утверждать по поводу возраста не буду», — приводит слова одной из пассажирок издание Газета.Ru. По словам собеседницы, другие пассажиры пытались помочь женщине. У одного из них было медицинское образование. Однако усилия не увенчались успехом. «Стюардессы выдали перчатки врачу, что там происходило, я не видела. Но стюардессы были явно напуганы, принесли тонометр, кислородную маску, да и все пассажиры тоже напугались. Через один ряд от нас женщина сильно плакала», — отмечает пассажирка. Смерть женщины произошла за 25 минут до посадки. В настоящее время следователи выясняют причину и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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