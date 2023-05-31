Стали известны подробности смерти пассажирки рейса Сочи — Челябинск

Очевидцы сообщили о заболевании женщины, которая умерла во время рейса Сочи-Челябинск

01 июня 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, женщине нельзя было летать из-за болезни Фото: Илья Московец © URA.RU Стали известны обстоятельства, при которых умерла женщина, летевшая из Сочи в Челябинск. По словам очевидцев, пассажирка выглядела больной. «Причина смерти неизвестна, но я четко слышала разговор стюардессы с одним из сопровождающих женщину: вам категорически нельзя было лететь с таким заболеванием. Какое заболевание, я так и не поняла. Я слышала разговор стюардессы, как она спросила сколько ей лет. Ответили 76—77-й год. Что-то такое. Она выглядела старше 45-ти, но утверждать по поводу возраста не буду», — приводит слова одной из пассажирок издание Газета.Ru . По словам собеседницы, другие пассажиры пытались помочь женщине. У одного из них было медицинское образование. Однако усилия не увенчались успехом. «Стюардессы выдали перчатки врачу, что там происходило, я не видела. Но стюардессы были явно напуганы, принесли тонометр, кислородную маску, да и все пассажиры тоже напугались. Через один ряд от нас женщина сильно плакала», — отмечает пассажирка. Смерть женщины произошла за 25 минут до посадки. В настоящее время следователи выясняют причину и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Стали известны обстоятельства, при которых умерла женщина, летевшая из Сочи в Челябинск. По словам очевидцев, пассажирка выглядела больной. «Причина смерти неизвестна, но я четко слышала разговор стюардессы с одним из сопровождающих женщину: вам категорически нельзя было лететь с таким заболеванием. Какое заболевание, я так и не поняла. Я слышала разговор стюардессы, как она спросила сколько ей лет. Ответили 76—77-й год. Что-то такое. Она выглядела старше 45-ти, но утверждать по поводу возраста не буду», — приводит слова одной из пассажирок издание Газета.Ru. По словам собеседницы, другие пассажиры пытались помочь женщине. У одного из них было медицинское образование. Однако усилия не увенчались успехом. «Стюардессы выдали перчатки врачу, что там происходило, я не видела. Но стюардессы были явно напуганы, принесли тонометр, кислородную маску, да и все пассажиры тоже напугались. Через один ряд от нас женщина сильно плакала», — отмечает пассажирка. Смерть женщины произошла за 25 минут до посадки. В настоящее время следователи выясняют причину и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.