В Нижнем Тагиле из-за упавшей ветки изменился маршрут трамваев

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за упавшей ветки на контактную сеть в районе кольца на Островского изменились рейсы 12-го маршрута, сообщили в «Тагильском трамвае». Теперь трамваи №12 идут от остановки «Пихтовые горы» до «Приречного микрорайона».
«Из-за падения ветки на контактную сеть в районе кольца на Островского, рейсы маршрута №12 изменены. Теперь трамваи идут от „Пихтовых гор“ до „Приречного микрорайона“ с сохранением прежнего расписания на участке от остановки „Проспект Мира“ до „Пихтовых гор“», — пишет пресс-служба «Тагильского трамвая» в соцсетях. В тагильском депо не уточнили, как долго будут действовать изменения.
Ранее синоптики предупреждали свердловчан о сильном дожде, грозах и граде 4 июня. Однако позднее спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня.
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