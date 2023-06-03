03 июня 2023

В Нижнем Тагиле из-за упавшей ветки изменился маршрут трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Орлов . Екатеринбург, трамвайные пути, трамвай
Движение трамваев №12 в Нижнем Тагиле изменилось из-за упавшей ветки (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за упавшей ветки на контактную сеть в районе кольца на Островского изменились рейсы 12-го маршрута, сообщили в «Тагильском трамвае». Теперь трамваи №12 идут от остановки «Пихтовые горы» до «Приречного микрорайона».

«Из-за падения ветки на контактную сеть в районе кольца на Островского, рейсы маршрута №12 изменены. Теперь трамваи идут от „Пихтовых гор“ до „Приречного микрорайона“ с сохранением прежнего расписания на участке от остановки „Проспект Мира“ до „Пихтовых гор“», — пишет пресс-служба «Тагильского трамвая» в соцсетях. В тагильском депо не уточнили, как долго будут действовать изменения.

Ранее синоптики предупреждали свердловчан о сильном дожде, грозах и граде 4 июня. Однако позднее спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за упавшей ветки на контактную сеть в районе кольца на Островского изменились рейсы 12-го маршрута, сообщили в «Тагильском трамвае». Теперь трамваи №12 идут от остановки «Пихтовые горы» до «Приречного микрорайона». «Из-за падения ветки на контактную сеть в районе кольца на Островского, рейсы маршрута №12 изменены. Теперь трамваи идут от „Пихтовых гор“ до „Приречного микрорайона“ с сохранением прежнего расписания на участке от остановки „Проспект Мира“ до „Пихтовых гор“», — пишет пресс-служба «Тагильского трамвая» в соцсетях. В тагильском депо не уточнили, как долго будут действовать изменения. Ранее синоптики предупреждали свердловчан о сильном дожде, грозах и граде 4 июня. Однако позднее спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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