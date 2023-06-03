В Нижнем Тагиле из-за упавшей ветки изменился маршрут трамваев 04 июня 2023 в 20:05 Размер текста - 17 + Движение трамваев №12 в Нижнем Тагиле изменилось из-за упавшей ветки (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за упавшей ветки на контактную сеть в районе кольца на Островского изменились рейсы 12-го маршрута, сообщили в «Тагильском трамвае». Теперь трамваи №12 идут от остановки «Пихтовые горы» до «Приречного микрорайона». «Из-за падения ветки на контактную сеть в районе кольца на Островского, рейсы маршрута №12 изменены. Теперь трамваи идут от „Пихтовых гор“ до „Приречного микрорайона“ с сохранением прежнего расписания на участке от остановки „Проспект Мира“ до „Пихтовых гор“», — пишет пресс-служба «Тагильского трамвая» в соцсетях. В тагильском депо не уточнили, как долго будут действовать изменения. Ранее синоптики предупреждали свердловчан о сильном дожде, грозах и граде 4 июня. Однако позднее спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за упавшей ветки на контактную сеть в районе кольца на Островского изменились рейсы 12-го маршрута, сообщили в «Тагильском трамвае». Теперь трамваи №12 идут от остановки «Пихтовые горы» до «Приречного микрорайона». «Из-за падения ветки на контактную сеть в районе кольца на Островского, рейсы маршрута №12 изменены. Теперь трамваи идут от „Пихтовых гор“ до „Приречного микрорайона“ с сохранением прежнего расписания на участке от остановки „Проспект Мира“ до „Пихтовых гор“», — пишет пресс-служба «Тагильского трамвая» в соцсетях. В тагильском депо не уточнили, как долго будут действовать изменения. Ранее синоптики предупреждали свердловчан о сильном дожде, грозах и граде 4 июня. Однако позднее спасатели продлили штормовое предупреждение до 5 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям