07 июня 2023

Тревел-шоу слепого екатеринбуржца стало лучшим на премии интернет-контента

© Служба новостей «URA.RU»
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Шествие незрячих Международный день слепых Белая трость
Шоу о путешествиях со слепым ведущим из Екатеринбурга стало лучшим Фото:

Тревел-шоу «Куда глаза не глядят» с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем из Екатеринбурга стало «Лучшим блогом». Информация об этом следует из прямой трансляции награждения II Национальной премии интернет-контента.

«Победителем в номинации „Лучший блог“ стало трэвел-шоу „Куда глаза не глядят“. Победителем стал блогер и ведущий проекта Владимир Васкевич», — сообщили в прямом трансляции награждения II Национальной премии интернет-контента.

«Куда глаза не глядят» — проект, в котором два незрячих человека путешествуют по России. Идеей проекта стало рассказать о городах через чувства осязания, обоняния, вкуса и слуха доступные ведущим, рассказали ведущие премии.

Ранее URA.RU сообщало, что пранкеры Вован и Лексус, певица Клава Кока, рэпер Баста и певец Shaman стали финалистами II Национальной премии интернет-контента. Ее победителями становятся лучшие созидательные проекты, заслужившие внимание массовой аудитории.

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Тревел-шоу «Куда глаза не глядят» с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем из Екатеринбурга стало «Лучшим блогом». Информация об этом следует из прямой трансляции награждения II Национальной премии интернет-контента. «Победителем в номинации „Лучший блог“ стало трэвел-шоу „Куда глаза не глядят“. Победителем стал блогер и ведущий проекта Владимир Васкевич», — сообщили в прямом трансляции награждения II Национальной премии интернет-контента. «Куда глаза не глядят» — проект, в котором два незрячих человека путешествуют по России. Идеей проекта стало рассказать о городах через чувства осязания, обоняния, вкуса и слуха доступные ведущим, рассказали ведущие премии. Ранее URA.RU сообщало, что пранкеры Вован и Лексус, певица Клава Кока, рэпер Баста и певец Shaman стали финалистами II Национальной премии интернет-контента. Ее победителями становятся лучшие созидательные проекты, заслужившие внимание массовой аудитории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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