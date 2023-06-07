Тревел-шоу слепого екатеринбуржца стало лучшим на премии интернет-контента

08 июня 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Шоу о путешествиях со слепым ведущим из Екатеринбурга стало лучшим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тревел-шоу «Куда глаза не глядят» с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем из Екатеринбурга стало «Лучшим блогом». Информация об этом следует из прямой трансляции награждения II Национальной премии интернет-контента. «Победителем в номинации „Лучший блог“ стало трэвел-шоу „Куда глаза не глядят“. Победителем стал блогер и ведущий проекта Владимир Васкевич», — сообщили в прямом трансляции награждения II Национальной премии интернет-контента. «Куда глаза не глядят» — проект, в котором два незрячих человека путешествуют по России. Идеей проекта стало рассказать о городах через чувства осязания, обоняния, вкуса и слуха доступные ведущим, рассказали ведущие премии. Ранее URA.RU сообщало, что пранкеры Вован и Лексус, певица Клава Кока, рэпер Баста и певец Shaman стали финалистами II Национальной премии интернет-контента. Ее победителями становятся лучшие созидательные проекты, заслужившие внимание массовой аудитории.

Тревел-шоу «Куда глаза не глядят» с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем из Екатеринбурга стало «Лучшим блогом». Информация об этом следует из прямой трансляции награждения II Национальной премии интернет-контента. «Победителем в номинации „Лучший блог“ стало трэвел-шоу „Куда глаза не глядят“. Победителем стал блогер и ведущий проекта Владимир Васкевич», — сообщили в прямом трансляции награждения II Национальной премии интернет-контента. «Куда глаза не глядят» — проект, в котором два незрячих человека путешествуют по России. Идеей проекта стало рассказать о городах через чувства осязания, обоняния, вкуса и слуха доступные ведущим, рассказали ведущие премии. Ранее URA.RU сообщало, что пранкеры Вован и Лексус, певица Клава Кока, рэпер Баста и певец Shaman стали финалистами II Национальной премии интернет-контента. Ее победителями становятся лучшие созидательные проекты, заслужившие внимание массовой аудитории.