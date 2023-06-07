Тревел-шоу слепого екатеринбуржца стало лучшим на премии интернет-контента

Тревел-шоу «Куда глаза не глядят» с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем из Екатеринбурга стало «Лучшим блогом». Информация об этом следует из прямой трансляции награждения II Национальной премии интернет-контента.
«Победителем в номинации „Лучший блог“ стало трэвел-шоу „Куда глаза не глядят“. Победителем стал блогер и ведущий проекта Владимир Васкевич», — сообщили в прямом трансляции награждения II Национальной премии интернет-контента.
«Куда глаза не глядят» — проект, в котором два незрячих человека путешествуют по России. Идеей проекта стало рассказать о городах через чувства осязания, обоняния, вкуса и слуха доступные ведущим, рассказали ведущие премии.
Ранее URA.RU сообщало, что пранкеры Вован и Лексус, певица Клава Кока, рэпер Баста и певец Shaman стали финалистами II Национальной премии интернет-контента. Ее победителями становятся лучшие созидательные проекты, заслужившие внимание массовой аудитории.
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