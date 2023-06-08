Шойгу: ВСУ отправили 1,5 тысячи боевиков наступать в Запорожской области

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
ВСУ попытались прорвать оборону, отправив 1,5 тысячи солдат в наступление, заявил Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночной попытке наступления ВСУ на Запорожскую область было задействовано порядка 1,5 тысяч украинских боевиков и 150 единиц бронетехники. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

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В ночной попытке наступления ВСУ на Запорожскую область было задействовано порядка 1,5 тысяч украинских боевиков и 150 единиц бронетехники. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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