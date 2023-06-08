Шойгу: ВСУ отправили 1,5 тысячи боевиков наступать в Запорожской области

ВСУ попытались прорвать оборону, отправив 1,5 тысячи солдат в наступление, заявил Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночной попытке наступления ВСУ на Запорожскую область было задействовано порядка 1,5 тысяч украинских боевиков и 150 единиц бронетехники. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!