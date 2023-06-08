Шойгу: ВСУ отправили 1,5 тысячи боевиков наступать в Запорожской области

08 июня 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались прорвать оборону, отправив 1,5 тысячи солдат в наступление, заявил Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночной попытке наступления ВСУ на Запорожскую область было задействовано порядка 1,5 тысяч украинских боевиков и 150 единиц бронетехники. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

В ночной попытке наступления ВСУ на Запорожскую область было задействовано порядка 1,5 тысяч украинских боевиков и 150 единиц бронетехники. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.