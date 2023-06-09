19fortyfive: санкции Байдена против РФ после начала спецоперации укрепили экономику России

Джо Байден сделал США слабее, заявил Тед Гален Карпентер Фото: Official White House / Erin Scott

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Санкции США после начала спецоперации позволили России укрепить рубль. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер. Он уточнил, что президент Штатов Джо Байден конфискацией долларовых активов РФ сделал свою страну слабее.

«Главной целью администрации было подорвать курс российского рубля. Через несколько недель после начала спецоперации Байден лично хвастался, что рубль превратился в „щебень“. Сегодня это утверждение кажется пустым. Рубль восстановил свою стоимость за считанные недели и сейчас является одной из самых сильных валют на международной арене», — написал Карпентер в материале для 19fortyfive.

Он уточнил, что помимо введения санкций, другой ошибкой Вашингтона было наложение ареста на долларовые активы РФ. По его словам, Штатам грозят катастрофические долгосрочные последствия из-за этого решения. Карпентер уточнил, что этим Байден сделал свою страну слабее.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Запад начал активно вводить санкции против России. Конфискованные активы РФ начали передавать Украине, пишет РАПСИ. Аналитик Филли Беннис заявил, что санкции являются угрозой для России, передают «Дни.ру».