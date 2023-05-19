МИД России ответил на новые санкции США

МИД РФ: Россия закрывает въезд в страну для 500 американцев
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Москва, разное., высотка, мид, вечерний город
Россия запретила въезд в страну для 500 американцев, сообщили в МИД РФ Фото:
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В России принято решении о закрытии въезда в страну для 500 американцев в ответ на очередные санкции против РФ со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в МИД России.

«В порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев», — рассказали в МИД РФ. Там подчеркнули, что такое решение было принято в качестве ответных мер на введение очередных ограничений со стороны Вашингтона, которые призваны ухудшить жизнь простых российских граждан. Среди 500 граждан США присутствует и фамилия 44-го президента США Барака Обамы, передали в telegram-канале МИД России.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 физических лиц из России. Помимо этого, ограничения были введены против службы внешней разведки и военных заводов. В санкционный список вошел и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, передает «Невские новости».

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В России принято решении о закрытии въезда в страну для 500 американцев в ответ на очередные санкции против РФ со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в МИД России. «В порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев», — рассказали в МИД РФ. Там подчеркнули, что такое решение было принято в качестве ответных мер на введение очередных ограничений со стороны Вашингтона, которые призваны ухудшить жизнь простых российских граждан. Среди 500 граждан США присутствует и фамилия 44-го президента США Барака Обамы, передали в telegram-канале МИД России. Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 физических лиц из России. Помимо этого, ограничения были введены против службы внешней разведки и военных заводов. В санкционный список вошел и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, передает «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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