МИД России ответил на новые санкции США

МИД РФ: Россия закрывает въезд в страну для 500 американцев

19 мая 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Россия запретила въезд в страну для 500 американцев, сообщили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России принято решении о закрытии въезда в страну для 500 американцев в ответ на очередные санкции против РФ со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в МИД России. «В порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев», — рассказали в МИД РФ . Там подчеркнули, что такое решение было принято в качестве ответных мер на введение очередных ограничений со стороны Вашингтона, которые призваны ухудшить жизнь простых российских граждан. Среди 500 граждан США присутствует и фамилия 44-го президента США Барака Обамы, передали в telegram-канале МИД России. Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 физических лиц из России. Помимо этого, ограничения были введены против службы внешней разведки и военных заводов. В санкционный список вошел и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, передает « Невские новости ».

В России принято решении о закрытии въезда в страну для 500 американцев в ответ на очередные санкции против РФ со стороны администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в МИД России. «В порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев», — рассказали в МИД РФ. Там подчеркнули, что такое решение было принято в качестве ответных мер на введение очередных ограничений со стороны Вашингтона, которые призваны ухудшить жизнь простых российских граждан. Среди 500 граждан США присутствует и фамилия 44-го президента США Барака Обамы, передали в telegram-канале МИД России. Ранее стало известно, что США ввели санкции против 46 физических лиц из России. Помимо этого, ограничения были введены против службы внешней разведки и военных заводов. В санкционный список вошел и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, передает «Невские новости».