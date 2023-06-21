Кремль заявил о диалоге с Бразилией по украинскому конфликту

Песков заявил, что диалог с бразильской стороной поддерживается
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Никаких конкретных наработок с Бразилией по поводу украинского конфликта нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Каких-то конкретных наработок и предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока нет», — сказал Песков, комментируя в ходе конференц-колла вопрос о диалоге с Бразилией. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что диалог с бразильской стороной поддерживается.
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