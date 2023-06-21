Кремль заявил о диалоге с Бразилией по украинскому конфликту

Песков: никаких наработок с Бразилией по украинскому конфликту нет
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что диалог с бразильской стороной поддерживается Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Никаких конкретных наработок с Бразилией по поводу украинского конфликта нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Каких-то конкретных наработок и предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока нет», — сказал Песков, комментируя в ходе конференц-колла вопрос о диалоге с Бразилией. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что диалог с бразильской стороной поддерживается.

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Никаких конкретных наработок с Бразилией по поводу украинского конфликта нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Каких-то конкретных наработок и предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока нет», — сказал Песков, комментируя в ходе конференц-колла вопрос о диалоге с Бразилией. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что диалог с бразильской стороной поддерживается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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