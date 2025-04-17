Экс-начальника МЧС Крыма осудили почти на шесть лет

Бывшего главу МЧС Крыма Садаклиева приговорили к пяти с половиной годам колонии
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Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева осудили за взяточничество
Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева осудили за взяточничество Фото:

Бывший глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев осужден на 5,5 лет за взяточничество. Об этом сообщили в правоохранительных органов, отметив, что также мужчина должен выплатить штраф в размере 1,75 миллиона рублей.

«Суд назначил фигуранту наказание пять лет и шесть месяцев колонии по статье 290 УК РФ (получение взятки — прим URA.RU). Фигурант дела заключил соглашение со следствием», — сказал собеседник РИА «Новости».

Садаклиев возглавлял министерство начиная с 2021 года. Он подал в отставку в августе 2024 года после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Арест Садаклиева был осуществлен Киевским райсудом в сентябре того же года за подозрение в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также за взяточничество.

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Бывший глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев осужден на 5,5 лет за взяточничество. Об этом сообщили в правоохранительных органов, отметив, что также мужчина должен выплатить штраф в размере 1,75 миллиона рублей. «Суд назначил фигуранту наказание пять лет и шесть месяцев колонии по статье 290 УК РФ (получение взятки — прим URA.RU). Фигурант дела заключил соглашение со следствием», — сказал собеседник РИА «Новости». Садаклиев возглавлял министерство начиная с 2021 года. Он подал в отставку в августе 2024 года после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Арест Садаклиева был осуществлен Киевским райсудом в сентябре того же года за подозрение в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также за взяточничество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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