Экс-начальника МЧС Крыма осудили почти на шесть лет

Бывший глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев осужден на 5,5 лет за взяточничество. Об этом сообщили в правоохранительных органов, отметив, что также мужчина должен выплатить штраф в размере 1,75 миллиона рублей.
«Суд назначил фигуранту наказание пять лет и шесть месяцев колонии по статье 290 УК РФ (получение взятки — прим URA.RU). Фигурант дела заключил соглашение со следствием», — сказал собеседник РИА «Новости».
Садаклиев возглавлял министерство начиная с 2021 года. Он подал в отставку в августе 2024 года после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Арест Садаклиева был осуществлен Киевским райсудом в сентябре того же года за подозрение в превышении полномочий и нарушении требований по защите гостайны, а также за взяточничество.
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