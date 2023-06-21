Путин наградил Собянина за развитие Москвы

Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собинина орденом «За заслуги перед Отечеством». Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Собянина Сергея Семеновича», — говорится в указе президента. Уточняется, что мэр был награжден за большой вклад в социальное и экономическое развитие Москвы.
Ранее Путин и Собянин открыли в Москве первый в мире регулярный маршрут речного электротранспорта. Мэр столицы рассказал, что созданный «трамвайчик» является лучшим в мире с точки зрения комфорта, экологии, дизайна и других параметров.
Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собинина орденом «За заслуги перед Отечеством». Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Собянина Сергея Семеновича», — говорится в указе президента. Уточняется, что мэр был награжден за большой вклад в социальное и экономическое развитие Москвы. Ранее Путин и Собянин открыли в Москве первый в мире регулярный маршрут речного электротранспорта. Мэр столицы рассказал, что созданный «трамвайчик» является лучшим в мире с точки зрения комфорта, экологии, дизайна и других параметров.