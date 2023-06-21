Путин наградил Собянина за развитие Москвы

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собинина орденом «За заслуги перед Отечеством». Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Собянина Сергея Семеновича», — говорится в указе президента. Уточняется, что мэр был награжден за большой вклад в социальное и экономическое развитие Москвы.

Ранее Путин и Собянин открыли в Москве первый в мире регулярный маршрут речного электротранспорта. Мэр столицы рассказал, что созданный «трамвайчик» является лучшим в мире с точки зрения комфорта, экологии, дизайна и других параметров.

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Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собинина орденом «За заслуги перед Отечеством». Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Собянина Сергея Семеновича», — говорится в указе президента. Уточняется, что мэр был награжден за большой вклад в социальное и экономическое развитие Москвы. Ранее Путин и Собянин открыли в Москве первый в мире регулярный маршрут речного электротранспорта. Мэр столицы рассказал, что созданный «трамвайчик» является лучшим в мире с точки зрения комфорта, экологии, дизайна и других параметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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