Челябинцы получили награды от Путина

21 июня 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Президент наградил челябинцев орденами и почетными званиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Владимир Путин наградил восьмерых жителей Челябинской области. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени отмечен Александр Мавров, начальник службы управления ремонтов ООО «Объединенная сервисная кампания» Челябинской области. Орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени отмечены Ольга Банокина, машинист крана ООО «Объединенная сервисная кампания», Андрей Караулов — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Объединенная сервисная кампания», Виктор Теребилкин — ведущий специалист группы проектного отдела ООО «Объединенная сервисная кампания». За заслуги в работе и совершенствовании современных средств связи звание «Заслуженный работник связи и информации РФ» присвоено Роману Андриевскому — начальнику участка производства Челябинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи центральной станции связи, филиала ОАО «Российские железные дороги», Василию Гришечкину — старшему электромеханику Карталинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи филиала ОАО РЖД и Юрию Строкову, начальнику вагона по испытаниям и измерениям устройств связи Челябинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи центральной станции связи филиала ОАО РЖД. Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» получил Виктор Кананков, огнеупорщик цеха Стальсервис-1 ООО «Объединенная сервисная компания» Челябинской области. Ранее награды от президента получили челябинские медики. Награждены были двое заведующих отделениями и одна старшая медсестра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин наградил восьмерых жителей Челябинской области. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени отмечен Александр Мавров, начальник службы управления ремонтов ООО «Объединенная сервисная кампания» Челябинской области. Орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени отмечены Ольга Банокина, машинист крана ООО «Объединенная сервисная кампания», Андрей Караулов — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Объединенная сервисная кампания», Виктор Теребилкин — ведущий специалист группы проектного отдела ООО «Объединенная сервисная кампания». За заслуги в работе и совершенствовании современных средств связи звание «Заслуженный работник связи и информации РФ» присвоено Роману Андриевскому — начальнику участка производства Челябинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи центральной станции связи, филиала ОАО «Российские железные дороги», Василию Гришечкину — старшему электромеханику Карталинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи филиала ОАО РЖД и Юрию Строкову, начальнику вагона по испытаниям и измерениям устройств связи Челябинского регионального центра связи Челябинской дирекции связи центральной станции связи филиала ОАО РЖД. Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» получил Виктор Кананков, огнеупорщик цеха Стальсервис-1 ООО «Объединенная сервисная компания» Челябинской области. Ранее награды от президента получили челябинские медики. Награждены были двое заведующих отделениями и одна старшая медсестра.