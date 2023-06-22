22 июня 2023

Скончался экс-глава пермской глубинки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Евгений Анфалов больше 10 лет был главой Косинского округа Фото:

Бывший глава Косинского муниципального округа Евгений Анфалов умер, возвращаясь домой из Перми. Информацию о произошедшем URA.RU подтвердил нынешний глава округа Эдуард Засухин.

«Евгений Анфалов скончался 22 июня, когда возвращался из Перми домой», — рассказал Засухин. Бывшему чиновнику было 63 года. Источник агентства, близкий к силовым структурам, утверждает, что Анфалов возвращался со следственных действий.

Евгений Анфалов родился в селе Чураки Косинского района. После службы в армии и получении диплома о высшем образовании трудился в местном совхозе, а позже в органах внутренних дел, имел звание подполковник милиции. С 2011 по 2020 годы возглавлял администрацию Косинского района.

Прощание с Евгением Анфаловым состоится в селе Коса 24 июня в 12:00 перед зданием КДЦ. Похоронен он будет на местном кладбище.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава Косинского муниципального округа Евгений Анфалов умер, возвращаясь домой из Перми. Информацию о произошедшем URA.RU подтвердил нынешний глава округа Эдуард Засухин. «Евгений Анфалов скончался 22 июня, когда возвращался из Перми домой», — рассказал Засухин. Бывшему чиновнику было 63 года. Источник агентства, близкий к силовым структурам, утверждает, что Анфалов возвращался со следственных действий. Евгений Анфалов родился в селе Чураки Косинского района. После службы в армии и получении диплома о высшем образовании трудился в местном совхозе, а позже в органах внутренних дел, имел звание подполковник милиции. С 2011 по 2020 годы возглавлял администрацию Косинского района. Прощание с Евгением Анфаловым состоится в селе Коса 24 июня в 12:00 перед зданием КДЦ. Похоронен он будет на местном кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...