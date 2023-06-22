Скончался экс-глава пермской глубинки

Бывший глава Косинского муниципального округа Евгений Анфалов умер, возвращаясь домой из Перми. Информацию о произошедшем URA.RU подтвердил нынешний глава округа Эдуард Засухин.
«Евгений Анфалов скончался 22 июня, когда возвращался из Перми домой», — рассказал Засухин. Бывшему чиновнику было 63 года. Источник агентства, близкий к силовым структурам, утверждает, что Анфалов возвращался со следственных действий.
Евгений Анфалов родился в селе Чураки Косинского района. После службы в армии и получении диплома о высшем образовании трудился в местном совхозе, а позже в органах внутренних дел, имел звание подполковник милиции. С 2011 по 2020 годы возглавлял администрацию Косинского района.
Прощание с Евгением Анфаловым состоится в селе Коса 24 июня в 12:00 перед зданием КДЦ. Похоронен он будет на местном кладбище.
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