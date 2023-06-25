Дожди в Челябинской области задержатся на сутки. Скрин

26 июня 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

В регионе дожди будут идти до 28 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области дожди задержатся до 27 июня. Синоптики не исключают грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Дожди продолжат идти в ночь на 27 июня, возможны грозы. Температура воздуха не превысит отметки в плюс 6-11 градусов. Днем будут небольшие дожди с потеплением до плюс 16—21 градуса. Местами порывы ветра могут достигнуть 15—18 метров в секунду. Сухая погода установится ненадолго: с 28-го до утра 29 июня. Днем дожди вернутся», — пояснили в челябинском ЦГМС. Как обещают синоптики, в Челябинске дожди прекратятся днем 27 июня, но поднимется сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. С 27 по 28 июня дневная температура будет колебаться в пределах 19—24 градуса. Как и в области, в Челябинск дожди вернутся днем 29 июня. По прогнозам синоптиков, в регионе 27 июня возможны грозы Скрин: сайт челябинского ЦГМС В Челябинске дождь ненадолго отступит: с 27 до утра 29 июня Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области дожди задержатся до 27 июня. Синоптики не исключают грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Дожди продолжат идти в ночь на 27 июня, возможны грозы. Температура воздуха не превысит отметки в плюс 6-11 градусов. Днем будут небольшие дожди с потеплением до плюс 16—21 градуса. Местами порывы ветра могут достигнуть 15—18 метров в секунду. Сухая погода установится ненадолго: с 28-го до утра 29 июня. Днем дожди вернутся», — пояснили в челябинском ЦГМС. Как обещают синоптики, в Челябинске дожди прекратятся днем 27 июня, но поднимется сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. С 27 по 28 июня дневная температура будет колебаться в пределах 19—24 градуса. Как и в области, в Челябинск дожди вернутся днем 29 июня.