25 июня 2023

Дожди в Челябинской области задержатся на сутки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В регионе дожди будут идти до 28 июня Фото:

В Челябинской области дожди задержатся до 27 июня. Синоптики не исключают грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Дожди продолжат идти в ночь на 27 июня, возможны грозы. Температура воздуха не превысит отметки в плюс 6-11 градусов. Днем будут небольшие дожди с потеплением до плюс 16—21 градуса. Местами порывы ветра могут достигнуть 15—18 метров в секунду. Сухая погода установится ненадолго: с 28-го до утра 29 июня. Днем дожди вернутся», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Как обещают синоптики, в Челябинске дожди прекратятся днем 27 июня, но поднимется сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. С 27 по 28 июня дневная температура будет колебаться в пределах 19—24 градуса. Как и в области, в Челябинск дожди вернутся днем 29 июня.

По прогнозам синоптиков, в регионе 27 июня возможны грозы
По прогнозам синоптиков, в регионе 27 июня возможны грозы
В Челябинске дождь ненадолго отступит: с 27 до утра 29 июня
В Челябинске дождь ненадолго отступит: с 27 до утра 29 июня

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В Челябинской области дожди задержатся до 27 июня. Синоптики не исключают грозы, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Дожди продолжат идти в ночь на 27 июня, возможны грозы. Температура воздуха не превысит отметки в плюс 6-11 градусов. Днем будут небольшие дожди с потеплением до плюс 16—21 градуса. Местами порывы ветра могут достигнуть 15—18 метров в секунду. Сухая погода установится ненадолго: с 28-го до утра 29 июня. Днем дожди вернутся», — пояснили в челябинском ЦГМС. Как обещают синоптики, в Челябинске дожди прекратятся днем 27 июня, но поднимется сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. С 27 по 28 июня дневная температура будет колебаться в пределах 19—24 градуса. Как и в области, в Челябинск дожди вернутся днем 29 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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