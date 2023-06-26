В Челябинской области запустили новую форелевую ферму

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Рыболовное хозяйство ООО Балык. Челябинская область. Кунашак, улов, рыба, пелядь, рыбхоз, ооо балык
Форелевую ферму открыли на базе рыбозавода «Балык» Фото:

В Челябинской области на базе рыбозавода «Балык» в Кунашакском районе открыли форелевую ферму. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Ферма по выращиванию форели и производству личинки форели открыта на базе рыбозавода „Балык“ в Кунашакском районе. Проектная мощность предприятия рассчитана на 100 тонн рыбы в год», — уточнили в пресс-службе.

Далее руководство планирует расширять производство. Увеличится количество прудов, в том числе для любительской рыбалки. В водоемы запустят не только форель, но и осетра, карпа, щуку, белого амура.

«Развитие рыбохозяйственной отрасли является важной задачей для региона. Отрасль поддерживается средствами из областного бюджета, льготным кредитованием, субсидированием. У рыбзавода „Балык“ также есть планы по развитию. После модернизации производства будет возможность увеличить производство лососевых и других видов рыб», — заявил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

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В Челябинской области на базе рыбозавода «Балык» в Кунашакском районе открыли форелевую ферму. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Ферма по выращиванию форели и производству личинки форели открыта на базе рыбозавода „Балык“ в Кунашакском районе. Проектная мощность предприятия рассчитана на 100 тонн рыбы в год», — уточнили в пресс-службе. Далее руководство планирует расширять производство. Увеличится количество прудов, в том числе для любительской рыбалки. В водоемы запустят не только форель, но и осетра, карпа, щуку, белого амура. «Развитие рыбохозяйственной отрасли является важной задачей для региона. Отрасль поддерживается средствами из областного бюджета, льготным кредитованием, субсидированием. У рыбзавода „Балык“ также есть планы по развитию. После модернизации производства будет возможность увеличить производство лососевых и других видов рыб», — заявил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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