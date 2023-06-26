В Челябинской области запустили новую форелевую ферму

Форелевую ферму открыли на базе рыбозавода «Балык» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на базе рыбозавода «Балык» в Кунашакском районе открыли форелевую ферму. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Ферма по выращиванию форели и производству личинки форели открыта на базе рыбозавода „Балык“ в Кунашакском районе. Проектная мощность предприятия рассчитана на 100 тонн рыбы в год», — уточнили в пресс-службе.

Далее руководство планирует расширять производство. Увеличится количество прудов, в том числе для любительской рыбалки. В водоемы запустят не только форель, но и осетра, карпа, щуку, белого амура.

«Развитие рыбохозяйственной отрасли является важной задачей для региона. Отрасль поддерживается средствами из областного бюджета, льготным кредитованием, субсидированием. У рыбзавода „Балык“ также есть планы по развитию. После модернизации производства будет возможность увеличить производство лососевых и других видов рыб», — заявил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.