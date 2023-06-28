Жителей Миасса предупредили о взрывах

Подрывные работы в карьере будут проходить 29 июня с 8:00 до 9:00
Жителей Миасса Челябинской области предупредили о взрывах. Сообщение об этом появилось на странице управления гражданской обороны Миасса.
«Уважаемые жители и гости Миасса! ООО „ЖБИ-сервис“ завтра, 29 июня, проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Строителей)», — сообщили в соцсетях.
Плановые подрывные работы в карьере будут проходить с 8:00 до 9:00. Жителей просят не пугаться и сохранять спокойствие.
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