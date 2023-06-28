Жителей Миасса предупредили о взрывах

28 июня 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Подрывные работы в карьере будут проходить 29 июня с 8:00 до 9:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Миасса Челябинской области предупредили о взрывах. Сообщение об этом появилось на странице управления гражданской обороны Миасса. «Уважаемые жители и гости Миасса! ООО „ЖБИ-сервис“ завтра, 29 июня, проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Строителей)», — сообщили в соцсетях. Плановые подрывные работы в карьере будут проходить с 8:00 до 9:00. Жителей просят не пугаться и сохранять спокойствие.

Жителей Миасса Челябинской области предупредили о взрывах. Сообщение об этом появилось на странице управления гражданской обороны Миасса. «Уважаемые жители и гости Миасса! ООО „ЖБИ-сервис“ завтра, 29 июня, проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Строителей)», — сообщили в соцсетях. Плановые подрывные работы в карьере будут проходить с 8:00 до 9:00. Жителей просят не пугаться и сохранять спокойствие.