Жителей Миасса предупредили о взрывах

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Подрывные работы в карьере будут проходить 29 июня с 8:00 до 9:00 Фото:

Жителей Миасса Челябинской области предупредили о взрывах. Сообщение об этом появилось на странице управления гражданской обороны Миасса.

«Уважаемые жители и гости Миасса! ООО „ЖБИ-сервис“ завтра, 29 июня, проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Строителей)», — сообщили в соцсетях.

Плановые подрывные работы в карьере будут проходить с 8:00 до 9:00. Жителей просят не пугаться и сохранять спокойствие.

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Жителей Миасса Челябинской области предупредили о взрывах. Сообщение об этом появилось на странице управления гражданской обороны Миасса. «Уважаемые жители и гости Миасса! ООО „ЖБИ-сервис“ завтра, 29 июня, проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Строителей)», — сообщили в соцсетях. Плановые подрывные работы в карьере будут проходить с 8:00 до 9:00. Жителей просят не пугаться и сохранять спокойствие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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