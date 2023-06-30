WSJ: ВСУ перестали посылать в атаку против российской армии западные танки

Украинские военные не используют западные танки в контрнаступлении из-за сильного сопротивления России. Об этом сообщается в американской газете The Wall Street Journal.
«Украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», — говорится в материале. Отмечается, что ВСУ столкнулись с сильной российской обороной во время наступательных действий.
Ранее стало известно, что техника с Запада осложнила ситуацию для украинских военных, об этом заявил журналист Патрик Дреннан. Западные машины тяжело и дорого обслуживать на Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что из-за долгой поставки техники с Запада на Украину бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении.
Украинские военные не используют западные танки в контрнаступлении из-за сильного сопротивления России. Об этом сообщается в американской газете The Wall Street Journal. «Украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», — говорится в материале. Отмечается, что ВСУ столкнулись с сильной российской обороной во время наступательных действий. Ранее стало известно, что техника с Запада осложнила ситуацию для украинских военных, об этом заявил журналист Патрик Дреннан. Западные машины тяжело и дорого обслуживать на Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что из-за долгой поставки техники с Запада на Украину бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении.