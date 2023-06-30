WSJ: ВСУ перестали посылать в атаку против российской армии западные танки

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Российские военные оказывают мощное сопротивление ВСУ в контрнаступлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные не используют западные танки в контрнаступлении из-за сильного сопротивления России. Об этом сообщается в американской газете The Wall Street Journal.

«Украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», — говорится в материале. Отмечается, что ВСУ столкнулись с сильной российской обороной во время наступательных действий.

Ранее стало известно, что техника с Запада осложнила ситуацию для украинских военных, об этом заявил журналист Патрик Дреннан. Западные машины тяжело и дорого обслуживать на Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что из-за долгой поставки техники с Запада на Украину бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении.

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Украинские военные не используют западные танки в контрнаступлении из-за сильного сопротивления России. Об этом сообщается в американской газете The Wall Street Journal. «Украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», — говорится в материале. Отмечается, что ВСУ столкнулись с сильной российской обороной во время наступательных действий. Ранее стало известно, что техника с Запада осложнила ситуацию для украинских военных, об этом заявил журналист Патрик Дреннан. Западные машины тяжело и дорого обслуживать на Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что из-за долгой поставки техники с Запада на Украину бойцы ВСУ терпят поражение в контрнаступлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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