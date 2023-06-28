TNI: ВСУ сталкиваются с большими трудностями на фронте из-за техники от Запада

Западную технику сложно обслуживать на Украине, отметил Патрик Дреннан Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западная техника на Украине осложнила ситуацию для бойцов. Ее трудно обслуживать, она дорого стоит. Также она не готова к местным боевым условиям. Об этом заявил журналист Патрик Дреннан в журнале The National Interest.

«Батальон не может починить Abrams с разбитой оптикой. Для ее замены требуется вытащить целые подсистемы и отправить их на склад — потенциально за сотни миль, — а также заказать подсистемы на замену. Фактически, некоторые логистические соображения делают эту перспективу похожей на сущий ад», — говорится в публикации .

Журналист также отметил, что западная техника стоит несколько миллионов долларов. Например, для производства Abrams придется потратить 10 миллионов. Последняя модификация Leopard 2 обойдется в шесть миллионов.

Украина давно просит от Запада истребители F-16. Однако по заявлению Дреннана, они не подходят для местных условий. Он также подчеркнул, что производство и обслуживание американских военных самолетов обходится дорого. Обучение пилотов занимает слишком много времени, заключил журналист.

Украина начала свое наступление в начале июня. Спустя почти месяц, Киев не смог существенно изменить линию фронта. Наступление Украины осложняют российские линии обороны, которые были выстроены заранее.

Обозреватель The Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен отметил, что поставляемая Украине военная техника не способствует успешному наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская при этом превосходит украинскую, передает RT.