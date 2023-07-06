Челябинцам поставляли масло неизвестного происхождения

В социальные учреждения Челябинской области поставляли сливочное масло неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Сливочное масло 72,5% „Крестьянское“ выработано из сырья неизвестного происхождения предпринимателем из Тульской области. Более того, в условиях перевозки продукция указана как охлажденная, но сливочное масло сроком годности четыре месяца должно быть заморожено», — заявили в ведомстве.
Масло было привезено на площадку предприятия в село Нижняя Санарка (Троицкий район, Челябинская область). Организации объявили предостережение. Специалиста, оформлявшего масло у производителя, заблокировали в системе Ветис.Паспорт.
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