Челябинцам поставляли масло неизвестного происхождения

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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Тульская предпринимательница отправила в Челябинскую область масло из неизвестного сырья Фото:

В социальные учреждения Челябинской области поставляли сливочное масло неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Сливочное масло 72,5% „Крестьянское“ выработано из сырья неизвестного происхождения предпринимателем из Тульской области. Более того, в условиях перевозки продукция указана как охлажденная, но сливочное масло сроком годности четыре месяца должно быть заморожено», — заявили в ведомстве.

Масло было привезено на площадку предприятия в село Нижняя Санарка (Троицкий район, Челябинская область). Организации объявили предостережение. Специалиста, оформлявшего масло у производителя, заблокировали в системе Ветис.Паспорт.

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В социальные учреждения Челябинской области поставляли сливочное масло неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сливочное масло 72,5% „Крестьянское“ выработано из сырья неизвестного происхождения предпринимателем из Тульской области. Более того, в условиях перевозки продукция указана как охлажденная, но сливочное масло сроком годности четыре месяца должно быть заморожено», — заявили в ведомстве. Масло было привезено на площадку предприятия в село Нижняя Санарка (Троицкий район, Челябинская область). Организации объявили предостережение. Специалиста, оформлявшего масло у производителя, заблокировали в системе Ветис.Паспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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