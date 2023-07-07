Челябинский губернатор поделился семейным фото в честь праздника

Алексей и Ирина Текслер в браке уже 21 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выложил семейное фото с супругой в честь Дня семьи, любви и верности. Снимок был сделан в Сочи в 2014 году.

«С Днем семьи, любви и верности! Это главное, что есть в нашей жизни. В России так было и будет всегда», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Он рассказал, что его родители и родители его супруги находятся в браке по 53 года. Ценность семьи передается через поколения, отметил губернатор. Семья дает силы для преодоления любых трудностей, подчеркнул Алексей Текслер.

Ирина Текслер также поздравила челябинцев с праздником. «Любовь и семейное счастье остаются главными ценностями человеческой жизни. Это позволяет справляться со многими трудностями, успешно работать, воспитывать детей, поддерживать родителей. С крепкой семьи начинается крепкая страна — достойная, богатая и сильная», — написала она в своем telegram-канале.

В 2022 году Алексей Текслер и его жена Ирина отметили 20-летие со дня заключения брака. Губернатор поблагодарил супругу за их семью и каждый прожитый вместе день, а также за сына Михаила.