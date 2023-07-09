09 июля 2023

В Екатеринбурге для гостей «Иннопрома-2023» будут готовить иностранцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-показ стендов ИННОПРОМ. Екатеринбург, китайский чай, китай, иннопром 2023
Делегацию КНР будут кормить повара из Поднебесной Фото:

Организаторы «Иннопрома-2023», который проходит в стенах МВЦ «Экспо-Екатеринбург», привезли зарубежных поваров. Например, для гостей из КНР на площадке работает отдельная точка питания с привычным для них меню. Блюда в этой точке готовят китайские повара, передает журналист URA.RU с главной промышленной выставки года.

«В этом году организаторы учли ошибки предыдущего Российско-Китайского ЭКСПО. Для делегации из КНР готовят китайские повара. В этом году на территории МВЦ огромный выбор точек питания. На втором этаже открыли дополнительные раздачи, чтобы не было очередей. Для иностранных гостей меню составлено на английском языке. Цены можно расценить как адекватные. Да, не дешево, но не такие заоблачные, как на ПМЭФ-2023. И даже дешевле, чем в аэропорту «Кольцово», — передает корреспондент агентства.

Однако между 3 и 4 павильоном сегодня нет точки питания. «ФСО попросили убрать точки питания между 3 и 4 павильоном, поэтому сегодня там пустырь. Это связано с приездом председателя правительства России Михаила Мишустина. Организаторы уверяют, что завтра точка питания вернется туда», — отмечает журналист агентства.

Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Она продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Вся информация о мероприятии — в материале URA.RU.

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Организаторы «Иннопрома-2023», который проходит в стенах МВЦ «Экспо-Екатеринбург», привезли зарубежных поваров. Например, для гостей из КНР на площадке работает отдельная точка питания с привычным для них меню. Блюда в этой точке готовят китайские повара, передает журналист URA.RU с главной промышленной выставки года. «В этом году организаторы учли ошибки предыдущего Российско-Китайского ЭКСПО. Для делегации из КНР готовят китайские повара. В этом году на территории МВЦ огромный выбор точек питания. На втором этаже открыли дополнительные раздачи, чтобы не было очередей. Для иностранных гостей меню составлено на английском языке. Цены можно расценить как адекватные. Да, не дешево, но не такие заоблачные, как на ПМЭФ-2023. И даже дешевле, чем в аэропорту «Кольцово», — передает корреспондент агентства. Однако между 3 и 4 павильоном сегодня нет точки питания. «ФСО попросили убрать точки питания между 3 и 4 павильоном, поэтому сегодня там пустырь. Это связано с приездом председателя правительства России Михаила Мишустина. Организаторы уверяют, что завтра точка питания вернется туда», — отмечает журналист агентства. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Она продлится до 13 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Вся информация о мероприятии — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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